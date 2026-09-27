Tehran đưa ra các điều kiện để mở lại Eo biển Hormuz

Theo các quan chức Mỹ được Wall Street Journal dẫn lời, Tổng thống Donald Trump hoài nghi Iran sẽ thực hiện đầy đủ những điều kiện do Washington đặt ra. Nhà lãnh đạo Mỹ được cho là vẫn tính đến khả năng nối lại chiến dịch không kích Iran.

Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đưa ra trong thời gian tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Theo kế hoạch, Iran sẽ mở lại Eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, bao gồm cả tại Lebanon.

Ông Trump được cho là bác đề xuất mở lại Eo biển Hormuz của Iran (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng chưa chính thức xác nhận việc Tổng thống Trump bác đề xuất. Tuy nhiên, sáng 26/9, ông Trump đăng thông điệp trên mạng xã hội, tiếp tục khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng ngày 27/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Ông cho biết các điều kiện của Tehran đã được trình bày rõ ràng và mọi động thái nhằm mở lại Eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng.

Theo Ngoại trưởng Iran, giải pháp thông qua đàm phán là con đường duy nhất giúp các bên thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Tehran cho biết đề xuất hòa bình đã được chuyển tới phía Mỹ thông qua các nhà trung gian Qatar.

Trước đó, các quan chức Mỹ mô tả những cuộc tiếp xúc với Iran tại New York là tích cực và mang tính xây dựng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẵn sàng cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên hợp quốc trở lại nước này trong khuôn khổ một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn. Ông khẳng định Iran sẽ thực hiện những cam kết nếu hai bên đạt được thỏa thuận.