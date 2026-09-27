Iran tin chỉ có ngoại giao mới giải quyết được xung đột với Mỹ

“Các điều kiện của Iran rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện này”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đăng trên mạng xã hội. “Chỉ có một giải pháp đàm phán mới có thể giúp họ thoát khỏi bế tắc này”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu với truyền thông bên lề khóa họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 25/9 (Ảnh: Reuters)

Iran đã công bố một đề xuất hòa bình vào tuần trước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, cho biết đề xuất này đã được chuyển đến phía Mỹ thông qua các nhà trung gian hòa giải Qatar.

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã bác bỏ kế hoạch và cho rằng sự tuyệt vọng đang thúc đẩy Iran nỗ lực đạt được thỏa thuận về tuyến đường thủy quan trọng này. “Họ muốn đạt được thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức vì họ đang thua thiệt quá nặng nề”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Mặc dù ông Trump đã đưa ra những tuyên bố công khai, nhưng theo Ngoại trưởng Araqchi, các nhà trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin.

“Chúng tôi đang chờ các nhà trung gian truyền đạt quan điểm cuối cùng, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định dựa trên đó”, Ngoại trưởng Iran Araqchi viết. Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin ông Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran, vì nghi ngờ vào khả năng Iran sẽ đáp ứng các yêu cầu của ông. Tổng thống Mỹ nói với các trợ lý rằng ông thấy một chiến dịch ném bom mới có thể sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Một quan chức Mỹ trước đó cho biết các cuộc thảo luận với Iran thông qua các trung gian hòa giải là “tích cực và mang tính xây dựng”.