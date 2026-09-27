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Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán trong tuần tới

Chủ Nhật, 05:58, 27/09/2026
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VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn nguồn báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới.

Mỹ và Iran sắp trở lại bàn đàm phán

Cụ thể, các nguồn khu vực dẫn thông tin từ CBS News cho biết các đại diện Mỹ và Iran dự định nối lại đối thoại trong tuần tới. Đài CBS là một trong các đơn vị truyền thông Mỹ đã thực hiện phỏng vấn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, khi lãnh đạo Chính phủ Iran tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ hôm 24/9. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời gian và địa điểm chính xác đối thoại diễn ra. Thành phần và cách thức các bên tiến hành đàm phán, cũng không được đề cập.

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Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán trong tuần tới (Ảnh minh họa: Reuters).

Mặc dù vậy, một số nhà phân tích khu vực cho rằng địa điểm đàm phán có thể là New York. Cơ sở của nhận định là việc truyền thông Iran chiều qua cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Aragchi và phái đoàn đi cùng, sẽ ở lại New York đến thứ 4 tuần tới.

Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, ông Araghchi đã có cuộc thảo luận gián tiếp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York, với sự hỗ trợ và trung gian của Qatar. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa Mỹ và Iran, kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sỹ giữa tháng 6.

Hai ngày sau cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran Aragchi thông báo đã chuyển cho phía Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, kèm một số điều kiện như Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa kinh tế, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận.

Cho đến sáng sớm nay, cả Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian khu vực, đều chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch nối lại đàm phán này.

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Bá Thi/VOV-Cairo
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