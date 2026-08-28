Iran khuyến cáo các nước không hùa theo trừng phạt của Mỹ

Thông cáo công bố trên mạng xã hội X của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, tất cả các quốc gia có nghĩa vụ kiềm chế và không tuân thủ thực thi các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ chống lại Iran. Thông cáo nhấn mạnh việc tham gia trừng phạt sẽ cấu thành hành vi đồng lõa với ý chí phi pháp của một quốc gia muốn áp đặt lên các quốc gia có chủ quyền khác.

Cũng trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, coi đó là hành động khủng bố nhà nước, phi pháp và chống lại loài người. Theo Tehran, Washington đang đặt sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu dân thường, đối mặt với rủi ro nghiêm trọng.

Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng Tehran sẽ sử dụng mọi nguồn lực và khả năng để tự vệ trước hành vi tấn công quân sự và kinh tế của liên minh Mỹ-Israel.

Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mở rộng chống Iran. Biện pháp nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ trong cuộc chiến do chính Mỹ và Israel phát động chống Iran hồi đầu năm nay.