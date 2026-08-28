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Iran khuyến cáo các nước không hùa theo trừng phạt của Mỹ

Thứ Sáu, 20:13, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran hôm nay khuyến cáo các nước không nên hùa theo Mỹ tiến hành trừng phạt Tehran, cảnh báo rằng đó là bước đi phi pháp và tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm

Thông cáo công bố trên mạng xã hội X của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, tất cả các quốc gia có nghĩa vụ kiềm chế và không tuân thủ thực thi các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ chống lại Iran. Thông cáo nhấn mạnh việc tham gia trừng phạt sẽ cấu thành hành vi đồng lõa với ý chí phi pháp của một quốc gia muốn áp đặt lên các quốc gia có chủ quyền khác.  

Cũng trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Iran lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, coi đó là hành động khủng bố nhà nước, phi pháp và chống lại loài người. Theo Tehran, Washington đang đặt sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu dân thường, đối mặt với rủi ro nghiêm trọng.

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Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng Tehran sẽ sử dụng mọi nguồn lực và khả năng để tự vệ trước hành vi tấn công quân sự và kinh tế của liên minh Mỹ-Israel.  

Đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mở rộng chống Iran. Biện pháp nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ trong cuộc chiến do chính Mỹ và Israel phát động chống Iran hồi đầu năm nay.

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Sự thật trong chiến tranh kinh tế khốc liệt nhất của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.

Bá Thi/VOV-Cairo
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