Iran sẵn sàng khôi phục giải pháp ngoại giao với Mỹ

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ nên xây dựng lòng tin, đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran, cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại con đường đối thoại ngoại giao với Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng theo Ngoại trưởng Iran Araghchi, ông đã có các cuộc thảo luận được mô tả là sáng tạo với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar ‌Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Tehran hôm 27/8. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập. Về phần mình, Thủ tướng Qatar Al Thani cho biết, ông đã nhấn mạnh với giới chức Iran về tầm quan trọng của việc tôn trọng tự do hàng hải qua eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế.

Liên quan tình hình thực địa, dữ liệu phân tích hàng hải do Kpler công bố cho thấy số tàu đi qua eo Hormuz trong ngày 27/8 chỉ còn 5 chiếc, giảm mạnh từ mức 17 tàu của ngày 26/8 và về dưới mức trung bình 15 tàu mỗi ngày trong 10 ngày trước đó. Trong số 5 tàu lưu thông hôm qua (27/8), có 2 tàu chở dầu cỡ vừa và một tàu chở khí cỡ lớn. Cảng đến của các tàu không được đề cập.

Về phía lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) sáng 28/8 thông báo tuyến hàng hải qua eo Hormuz được quốc tế công nhận, vẫn đang mở cho các phương tiện lưu thông. CENTCOM khẳng định mìn và thủy lôi do Iran thả xuống tuyến vận tải này, đã được dọn sạch. Các tàu giờ đây có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo việc lưu thông qua eo Hormuz theo tuyến không do Tehran chỉ định là không an toàn và tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh.