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Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 06:14, 28/08/2026
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VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa.

Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran. Chỉ khi đó, eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đồng thời cảnh báo: bất kỳ hành động thù địch mới nào của Mỹ chống Iran, cũng sẽ bị giáng trả bằng những đòn tấn công hủy diệt của Iran nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể, không được đề cập.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, Iran nêu điều kiện tiên quyết về mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran khẳng định một trong những điều kiện cần thiết để Iran xem xét mở lại eo Hormuz, là Mỹ phải khôi phục Bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Thỏa thuận tạm thời này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên vô hiệu hóa đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.

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Iran tiếp tục nêu điều kiện mở lại eo Hormuz. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cũng liên quan nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz, chiều qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, đã đến Tehran và có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Ông Al Thani là quan chức cấp cao khu vực thứ 3 đến Iran trong ít ngày qua với cùng sứ mệnh hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, cả Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, cũng đã đến Tehran để thúc đẩy giải pháp hòa bình. Chuỗi hoạt động ngoại giao đặc biệt này được tiến hành trong bối cảnh Mỹ vừa công bố gói trừng phạt kinh tế mở rộng, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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