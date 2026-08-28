Sự thật trong chiến tranh kinh tế khốc liệt nhất của Mỹ chống Iran

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VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
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VOV.VN - Trang tin Axios cho hay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa khẳng định nước này sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa bằng hải quân, thay vì tấn công quân sự.
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VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.
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VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.