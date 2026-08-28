English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sự thật trong chiến tranh kinh tế khốc liệt nhất của Mỹ chống Iran

Thứ Sáu, 19:13, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỹ đang dồn dập xúc tiến chiến dịch bao vây, phong tỏa kinh tế mà họ nói là khắc nghiệt nhất từ trước tới nay nhằm vào Iran. Đây được xem là điều chỉnh lớn của Mỹ về cách tiếp cận với Iran trong gần 5 thập kỷ qua. Nhà báo Quang Dũng sẽ phân tích làm rõ các góc cạnh của cuộc chiến kinh tế này.

Xem thêm:

>> Cách Iran vô hiệu hóa chiến tranh kinh tế của Mỹ và “đáp trả như động đất”

>> Ông Trump lại tuyên bố eo biển Hormuz là “lãnh thổ mới của Mỹ”

>> Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz

talk-qte-vov-chinh-sach-hat-nhan-my-hat-nhan-chien-thuat-tuong-nguyen-van-sau-2-.hieu-vov.jpg

Tướng Nguyễn Văn Sáu phân tích kịch bản Mỹ hạ ngưỡng sử dụng hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế
Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

VOV.VN - Trang tin Axios cho hay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa khẳng định nước này sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa bằng hải quân, thay vì tấn công quân sự.

Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

Mỹ chưa có ý định tấn công mới vào Iran, tập trung gây sức ép kinh tế

VOV.VN - Trang tin Axios cho hay, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vừa khẳng định nước này sẽ tập trung gia tăng sức ép kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa bằng hải quân, thay vì tấn công quân sự.

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế
Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?
Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.

Tướng Lê Văn Cương: Iran tổn thất lớn về vật chất, Mỹ thiệt hại nặng về uy tín
Tướng Lê Văn Cương: Iran tổn thất lớn về vật chất, Mỹ thiệt hại nặng về uy tín

VOV.VN - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng trong xung đột quân sự Mỹ - Iran 2026, phía Iran hứng chịu tổn thất to lớn về vật chất, kinh tế và con người, trong khi Mỹ bị thiệt hại nặng về uy tín.

Tướng Lê Văn Cương: Iran tổn thất lớn về vật chất, Mỹ thiệt hại nặng về uy tín

Tướng Lê Văn Cương: Iran tổn thất lớn về vật chất, Mỹ thiệt hại nặng về uy tín

VOV.VN - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an - Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng trong xung đột quân sự Mỹ - Iran 2026, phía Iran hứng chịu tổn thất to lớn về vật chất, kinh tế và con người, trong khi Mỹ bị thiệt hại nặng về uy tín.

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong
Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

Xung đột Mỹ - Iran có thể bùng phát mạnh sau khi nhiều binh sĩ Mỹ tử vong

VOV.VN - Nhà báo Minh Nga cho rằng việc thời gian qua, có tới gần 20 lính Mỹ tử vong trong cuộc đối đầu với Iran có thể tạo áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump và đẩy xung đột Mỹ - Iran vào vòng xoáy bạo lực mới rất khó lường.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về sự thật đằng sau đột phá thỏa thuận Mỹ - Iran
Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về sự thật đằng sau đột phá thỏa thuận Mỹ - Iran

VOV.VN - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi (Bộ Ngoại giao), Đại sứ Nguyễn Quang Khai, bày tỏ vui mừng trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran với việc 2 bên ký thỏa thuận dưới dạng điện tử. Tuy nhiên, với tư cách nhà phân tích quốc tế, ông cũng chỉ ra những sự thật và thách thức đằng sau hy vọng mới này.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về sự thật đằng sau đột phá thỏa thuận Mỹ - Iran

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về sự thật đằng sau đột phá thỏa thuận Mỹ - Iran

VOV.VN - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi (Bộ Ngoại giao), Đại sứ Nguyễn Quang Khai, bày tỏ vui mừng trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran với việc 2 bên ký thỏa thuận dưới dạng điện tử. Tuy nhiên, với tư cách nhà phân tích quốc tế, ông cũng chỉ ra những sự thật và thách thức đằng sau hy vọng mới này.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đánh giá nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đánh giá nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đánh giá nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân đánh giá nguy cơ xung đột Mỹ - Iran tái bùng phát

VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.

Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran
Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ