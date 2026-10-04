Iran kiên quyết đóng Hormuz tới khi Mỹ đáp ứng điều kiện

Hãng thông tấn nhà nước Iran Nournews, dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Washington đã đưa ra “một số đề xuất thông qua một bên trung gian”. Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ trả lời đề xuất ngoại giao của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

“Mỹ nên biết rằng kỷ nguyên lãng phí thời gian và áp đặt các yêu cầu đơn phương đã kết thúc”, ông Ghalibaf nói, đồng thời cho biết thêm lập trường của Iran vẫn “rõ ràng và dứt khoát”. Ông nhấn mạnh rằng “eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho đến khi 7 điều kiện của Iran dựa trên bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng”.

Nhà đàm phán hòa bình hàng đầu của Iran cũng cho rằng nước Cộng hòa Hồi giáo “đang hiện diện trên chiến trường quân sự và sẽ đối đầu với họ [Mỹ] bằng những bất ngờ mới”. Ông Ghalibaf nói thêm rằng Iran không thấy “hưng phấn” cũng không “bị đe dọa” bởi các đề xuất mới nhất của Mỹ và sẽ “vừa đánh, vừa đàm”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz vào tuần trước, chỉ vài giờ sau khi Iran đưa ra lộ trình mở lại eo biển này, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu trong thời bình. Tháng trước, ông Trump cũng đã đe dọa “hủy diệt” Iran trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA).

Cũng trong ngày 4/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết nước này “nghiêm túc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cũng như nghiêm túc trong việc tự vệ”.

Phát biểu trước các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, ông Araghchi cho biết Iran đã giải thích rõ ràng các điều kiện của mình để mở lại eo biển Hormuz và Tehran hy vọng Washington sẽ chọn con đường ngoại giao và chấp nhận đề xuất của họ.

Tuy nhiên, ông Araghchi cảnh báo rằng nếu Mỹ lại có hành động quân sự, Iran “đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước và sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để tự vệ”.

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết Mỹ tiếp tục tập trung vào các cuộc đàm phán hạt nhân, trong khi việc mở lại eo biển là mục tiêu chính của Iran.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi chủ yếu tập trung vào eo biển và mối quan tâm chính của chúng tôi là đạt được giải pháp và khôi phục hòa bình và ổn định trong tuyến đường thủy này”, ông Baghaei nói.