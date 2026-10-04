English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn

Chủ Nhật, 06:38, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 10 ngày tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Iran do lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền Trung Iraq dự kiến khôi phục hoạt động hàng không với Iran từ ngày 4/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối nay. Trước đó, giới chức Iraq cho biết Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không Iran, trừ hãng Mahan Air, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại tại Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập.

iraq khoi phuc hoat dong bay voi iran sau 10 ngay gian doan hinh anh 1
Máy bay của hãng hàng không Iraqi Airways của Iraq. (Nguồn: Iraqi Airways)

Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran, được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23/9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường mà Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq…đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan.

Về tình hình tại Iran, dữ liệu trên thị trường ngoại hối tự do cho thấy, trong ngày 3/10, đồng nội tệ Iran tiếp tục thiết lập mốc mất giá kỷ lục mới. Theo đó, 1 USD trong ngày đổi được tới 2,695 triệu rial Iran, tăng mạnh từ mức 2,632 triệu rial một ngày trước đó.

Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận với đồng nội tệ của Iran trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiến dịch không kích cùng các biện pháp cấm vận siết chặt của Mỹ chống Iran, bao gồm phong tỏa hải quân, phong tỏa hàng không và phong tỏa ngoại giao - kinh tế mở rộng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”
Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”

VOV.VN - Iran hoan nghênh việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, gọi đây là “chiến thắng lịch sử”, đồng thời kêu gọi Washington rời khỏi khu vực.

Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”

Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”

VOV.VN - Iran hoan nghênh việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq, gọi đây là “chiến thắng lịch sử”, đồng thời kêu gọi Washington rời khỏi khu vực.

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz
Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 22/9 xác nhận 2 quốc gia trong khu vực đã thực hiện lệnh cấm bay với các hãng hàng không Iran.

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ
Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ