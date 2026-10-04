Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn

Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối nay. Trước đó, giới chức Iraq cho biết Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không Iran, trừ hãng Mahan Air, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại tại Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập.

Máy bay của hãng hàng không Iraqi Airways của Iraq. (Nguồn: Iraqi Airways)

Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran, được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23/9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường mà Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq…đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan.

Về tình hình tại Iran, dữ liệu trên thị trường ngoại hối tự do cho thấy, trong ngày 3/10, đồng nội tệ Iran tiếp tục thiết lập mốc mất giá kỷ lục mới. Theo đó, 1 USD trong ngày đổi được tới 2,695 triệu rial Iran, tăng mạnh từ mức 2,632 triệu rial một ngày trước đó.

Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận với đồng nội tệ của Iran trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiến dịch không kích cùng các biện pháp cấm vận siết chặt của Mỹ chống Iran, bao gồm phong tỏa hải quân, phong tỏa hàng không và phong tỏa ngoại giao - kinh tế mở rộng.