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Qatar duy trì nỗ lực trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran

Thứ Tư, 07:52, 30/09/2026
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VOV.VN - Giới chức Qatar xác nhận nước này đang hỗ trợ trao chuyển thông điệp qua lại giữa Washington và Tehran, một phần trong nỗ lực trung gian mà Doha đang tiến hành nhằm giúp thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran.

 

Liên quan tới đàm phán Mỹ - Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết nỗ lực trung gian của Doha vẫn đang được tiến hành. Theo đó, Qatar đang thực hiện trao chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ và Iran, nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Đặc biệt, kế hoạch đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, không được đề cập.

Trước đó, cả Mỹ và Iran cùng xác nhận đại diện hai nước đã tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với nhà trung gian quốc tế ở New York hôm 28/9, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông quốc tế, nhà trung gian mà Washington và Tehran đã tiếp cận là Qatar. Quốc gia vùng Vịnh hôm 22/9 cũng đã làm trung gian cho một cuộc trao đổi gián tiếp ở New York (Mỹ), giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.  

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Quan chức Qatar và Iran gặp gỡ bên lề tại New York, Mỹ hôm 22/9. Nguồn: Reuters

Liên quan tình hình thực địa, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm qua cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu hàng bị tấn công bởi vũ khí chưa xác định và bốc cháy tại eo biển Hormuz tối 28/9. Vụ việc không gây thương vong và con tàu vẫn có thể tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có quốc tịch của con tàu và thủy thủ, không được đề cập.

Trong khi đó tại Iran, đồng nội tệ nước này ngày hôm qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Trên thị trường tự do, 1 USD đổi được tới 2.542.000 đồng rial Iran, tăng 3,84% so với một ngày trước.

Về tình hình giao thương của Iran với thế giới, Hãng hàng không quốc gia Iraq thông báo đã được Mỹ miễn trừ khỏi danh sách cấm bay đến Iran. Vì vậy, hoạt động bay của hàng không quốc gia Iraq tới Iran, sẽ được khôi phục trong tháng 10 này.

Theo lệnh cấm của Mỹ, từ giữa tuần trước hàng loạt quốc gia khu vực như Iraq, Oman, UAE, Azerbaijan,… đã thông báo dừng các chuyến bay đến và đi từ Iran, đồng thời không tiếp nhận máy bay của Iran hạ cánh. Cấm bay với Tehran là một trong loạt biện pháp phong tỏa kinh tế chưa từng có Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải tiến tới thỏa thuận.

Bá Thi/VOV-Cairo
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