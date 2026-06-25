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Iran lên án NATO đồng lõa với Mỹ trong chiến dịch chống Tehran

Thứ Năm, 22:40, 25/06/2026
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VOV.VN - Iran lên án NATO đã "đồng lõa" với Mỹ trong cuộc chiến chống Tehran sau khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận các căn cứ tại Italy được sử dụng cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Iran vừa lên tiếng chỉ trích và cáo buộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng lõa với Mỹ trong cuộc chiến chống lại nước này. Động thái được giới phân tích nhận định là có thể khiến căng thẳng gia tăng giữa Teheran và một số nước NATO, đặc biệt là Italia.

Cáo buộc được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra trong một tuyên bố chính thức, chỉ ít giờ sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận với hãng tin Fox News rằng hàng trăm chuyến bay của không quân Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ tại Italy, một nước thành viên của NATO, khi Washington phát động chiến dịch quân sự chống Tehran đầu năm nay.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei. Ảnh: Reuters

Ông Baqaei nhấn mạnh sự thừa nhận của người đứng đầu NATO cho thấy khối này đã đồng lõa với Mỹ trong cuộc chiến phi pháp chống lại Iran, một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên hợp quốc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, với hành vi này, NATO đã vi phạm nghiêm trọng các thông lệ của luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.

Tuyên bố của Tổng thư ký Mark Rutte hôm qua là lần đầu tiên một quan chức cấp cao NATO xác nhận sự liên đới của khối này trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran từ cuối tháng 2/2026.

Động thái được giới phân tích nhận định có thể khiến quan hệ giữa Iran với một số nước thành viên NATO, đặc biệt là Italy, trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, trong phản ứng vừa đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran không đề cập biện pháp đáp trả của nước này đối với hành vi đồng lõa của NATO.

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Iran yêu cầu Israel rút toàn bộ quân khỏi Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel tại Mỹ đang thảo luận về khả năng rút quân khỏi miền Nam Lebanon.

Bá Thi/VOV-Cairo
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