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Iran yêu cầu Israel rút toàn bộ quân khỏi Lebanon

Thứ Năm, 21:41, 25/06/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Israel phải rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel tại Mỹ đang thảo luận về khả năng rút quân khỏi miền Nam Lebanon.

Truyền thông nhà nước Iran hôm nay 25/6 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon. Trong khi các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel diễn ra tại Mỹ cũng đang thảo luận việc Israel rút quân.

Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC, ông Esmaeil Qaani hôm nay tuyên bố, Israel phải tự rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Lebanon hoặc sẽ bị buộc phải tháo chạy trong thất bại.

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Giao tranh giữa Israel và Lebanon (ảnh Reuters)

Tuần trước, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận tạm thời chấm dứt các cuộc xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời cam kết đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, với việc Iran tuyên bố điều này có nghĩa là quân đội Israel phải rời khỏi miền Nam Lebanon.

Israel và Lebanon hiện đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, theo đó Israel sẽ chuyển giao một phần lãnh thổ Lebanon bị chiếm đóng cho quân đội Lebanon. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Lebanon, diễn ra tại Mỹ trong 3 ngày và kết thúc trong hôm nay.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay cho biết, Israel và Lebanon đạt được tiến triển tốt trong các cuộc đàm phán và sắp đạt được cam kết về ý định giữa hai nước.

Các tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Israel Katz, đều khẳng định Israel sẽ không rút khỏi miền Nam Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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