Oman không thu phí eo Hormuz, Iran phản ứng gay gắt

Căng thẳng có dấu hiệu bùng phát giữa Iran và Oman xung quanh vấn đề eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược gắn liền với vùng biển hai nước.

Phát biểu trong cuộc họp giữa Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh và Ngoại trưởng Mỹ tại Manama, Bahrain chiều nay, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi tuyên bố rằng các giải pháp liên quan vấn đề eo biển Hormuz trong tương lai, đều không có điều khoản về áp đặt thu phí.

Căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz liên quan đến thu phí tàu qua đây (ảnh Reuters)

Trước đó, hôm qua, Oman cũng thông báo đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), công bố một hành lang tạm thời cho tàu thuyền lưu thông qua eo Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh IMO vừa tuyên bố khởi động chiến dịch giải cứu hàng trăm tàu hàng bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do xung đột bùng phát.

Đáng chú ý, các bước đi mới của Oman được thực hiện sau khi nước này và Iran hồi đầu tuần thông báo đang thảo luận về xây dựng cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Đồng thời, phía Iran liên tục nhấn mạnh quyền kiểm soát eo Hormuz và khẳng định sẽ thu phí tàu thuyền đi qua vùng biển này.

Do đó, như một phản ứng tất yếu, chiều nay, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra tuyên bố liên quan. Trong tuyên bố, Hải quân IRGC nhấn mạnh mọi quyết định hay chính sách liên quan eo biển Hormuz mà không thông qua trao đổi với Iran, đều không thể chấp nhận được. Đặc biệt, lực lượng này cảnh báo việc lưu thông qua các tuyến hàng hải không phải do Iran chỉ định, tiềm ẩn rủi ro an ninh rất lớn.

Sau khi áp đặt phong tỏa eo biển nhằm đáp trả chiến dịch tập kích quân sự của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2/2026, Iran liên tục khẳng định chủ quyền và không ngừng mở rộng ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải huyết mạch này.