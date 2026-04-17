Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của ngừng bắn

Thứ Sáu, 20:26, 17/04/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của ngừng bắn giữa nước này với Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17/4 cho biết, eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn đối với mọi tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

iran mo hoan toan eo bien hormuz trong thoi gian con lai cua ngung ban hinh anh 1
Các tàu chở hàng trên Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, nhìn từ phía Bắc Ras al-Khaimah, gần khu vực giáp ranh với vùng Musandam của Oman, ngày 11/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, ông Araghchi nêu rõ việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được duy trì thông suốt theo các tuyến hàng hải phối hợp đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran công bố trước đó. Theo ông, quyết định này nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho hoạt động vận tải thương mại trong bối cảnh khu vực đang tạm lắng sau các căng thẳng gần đây.

Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh Mỹ trước đó thông báo sẽ triển khai phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz hồi đầu tuần, sau khi tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới này bị gián đoạn trong nhiều tuần. Tình trạng gián đoạn xuất phát từ phản ứng của Iran trước các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào nước này hồi tháng 2.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản ứng chính thức ngay sau tuyên bố mới của Iran. Theo kế hoạch, lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Mỹ sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4 tới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 17/4, Anh và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Hormuz và Bab al-Mandeb: Hai điểm nghẽn chi phối kinh tế và quyền lực toàn cầu
VOV.VN - Hai eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đang nổi lên như “điểm nghẽn kép” có khả năng chi phối dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gia tăng.

Thái Lan hợp tác với Oman bảo đảm an toàn cho tàu hàng qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 15/4 đã có chuyến thăm, làm việc với giới chức Oman nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là phối hợp bảo đảm an toàn cho tàu hàng của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz.

