中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran sẽ không giao nộp urani cho Mỹ

Chủ Nhật, 08:03, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan chức Iran này hôm 18/4 cho biết rằng Iran chưa sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán trực tiếp mới với các quan chức Mỹ, viện dẫn việc Washington từ chối từ bỏ các yêu cầu “tối đa” về các vấn đề then chốt.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng cho biết nước ông sẽ không giao nộp urani đã làm giàu cho Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

thu truong ngoai giao iran tehran se khong giao nop urani cho my hinh anh 1
Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng sẽ không có vật liệu làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ”, Thứ trưởng Khatibzadeh nói. “Điều này là bất khả thi và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng trong khi chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào mà chúng tôi có, chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều không thể thực hiện được”.

Trước đó, hôm 17/4, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ tiến vào Iran và “lấy hết đống bụi hạt nhân”, ám chỉ 440kg urani làm giàu được cho là đang chôn giấu dưới các địa điểm hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ năm 2025.

Ông Khatibzadeh cho biết đã có nhiều cuộc trao đổi thông điệp giữa hai bên nhưng cáo buộc Mỹ vẫn giữ vững lập trường về những yêu cầu mà Iran cho là quá đáng.

“Chúng tôi vẫn chưa thể tiến tới một cuộc gặp thực sự vì vẫn còn những vấn đề mà người Mỹ chưa từ bỏ lập trường tối đa của họ”, ông Khatibzadeh nói, cho biết thêm rằng Iran đang tìm cách hoàn tất một “thỏa thuận khung” trước khi tiến tới một cuộc gặp trực tiếp.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch 
Nguồn: AP
Tag: Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran sẽ không giao nộp urani cho Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sức ép kinh tế buộc ông Trump đẩy nhanh đàm phán với Iran
Sức ép kinh tế buộc ông Trump đẩy nhanh đàm phán với Iran

VOV.VN - Xung đột với Iran không chỉ gây bất ổn Trung Đông mà còn làm gia tăng áp lực kinh tế trong nước đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc Washington phải đẩy nhanh giải pháp ngoại giao.

Sức ép kinh tế buộc ông Trump đẩy nhanh đàm phán với Iran

Sức ép kinh tế buộc ông Trump đẩy nhanh đàm phán với Iran

VOV.VN - Xung đột với Iran không chỉ gây bất ổn Trung Đông mà còn làm gia tăng áp lực kinh tế trong nước đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc Washington phải đẩy nhanh giải pháp ngoại giao.

Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz
Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Đến đêm qua (18/4), Mỹ và Iran vẫn chưa thể thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong đó, tại thực địa tại eo biển Hormuz đang nóng lên từng giờ kể từ sau tuyên bố của Iran về siết lại kiểm soát vùng biển này, đồng thời cảnh báo sẵn sàng khai hỏa vào mọi con tàu có ý định tiến vào đây.

Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz

Iran dọa tấn công tất cả các tàu đến gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Đến đêm qua (18/4), Mỹ và Iran vẫn chưa thể thống nhất được lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong đó, tại thực địa tại eo biển Hormuz đang nóng lên từng giờ kể từ sau tuyên bố của Iran về siết lại kiểm soát vùng biển này, đồng thời cảnh báo sẵn sàng khai hỏa vào mọi con tàu có ý định tiến vào đây.

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan
Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

Mỹ - Iran tích cực đàm phán ngầm với vai trò quan trọng của Pakistan

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể còn ở xa, nhưng Pakistan đang tỏ rõ là bên trung gian đáng tin cậy duy nhất giữa Tehran và Washington. Nhiều dấu hiệu, Washington và Tehran đang tích cực đàm phán ngầm, hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ