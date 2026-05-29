Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc

Thứ Sáu, 17:18, 29/05/2026
VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều 29/5 cho biết, đàm phán Mỹ - Iran đã có thêm tiến triển quan trọng. Trong đó, Tehran đề xuất phương án chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Washington.

 

Theo kênh truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran, đã được tháo gỡ. Trong đó, Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ, như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc, thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát quốc tế, nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở này.  

Ảnh minh họa: Reuters

Mặc dù vậy, nguồn tin không đề cập vấn đề đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ muốn Iran dừng chương trình làm giàu urani khoảng 20 năm, trong khi quốc gia Hồi giáo đề xuất thời hạn này không quá 10 năm. Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin liên quan.        

Chương trình hạt nhân của Iran với trọng tâm là lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao (vào khoảng 400kg), được cho là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran thời gian qua, bên cạnh các vấn đề then chốt khác như eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Liên quan đến tiến trình hòa đàm này, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hôm nay (29/5) đã tới Washington để thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan, nội dung nghị sự giữa Ngoại trưởng Dar và các quan chức Mỹ, bao gồm các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran mà Islamabad đang làm trung gian.

Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tiếp tục khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Bushehr, phía Nam Iran sáng 29/5. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại tài sản liên quan tại khu vực.

Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

