Iran muốn chuyển urani làm giàu tới Trung Quốc

Theo kênh truyền hình tiếng Arab Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran, đã được tháo gỡ. Trong đó, Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ, như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc, thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát quốc tế, nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở này.

Ảnh minh họa: Reuters

Mặc dù vậy, nguồn tin không đề cập vấn đề đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ muốn Iran dừng chương trình làm giàu urani khoảng 20 năm, trong khi quốc gia Hồi giáo đề xuất thời hạn này không quá 10 năm. Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin liên quan.

Chương trình hạt nhân của Iran với trọng tâm là lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao (vào khoảng 400kg), được cho là một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran thời gian qua, bên cạnh các vấn đề then chốt khác như eo biển Hormuz và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Liên quan đến tiến trình hòa đàm này, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hôm nay (29/5) đã tới Washington để thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan, nội dung nghị sự giữa Ngoại trưởng Dar và các quan chức Mỹ, bao gồm các cuộc hòa đàm Mỹ - Iran mà Islamabad đang làm trung gian.

Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tiếp tục khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Bushehr, phía Nam Iran sáng 29/5. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại tài sản liên quan tại khu vực.