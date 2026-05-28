Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

Thứ Năm, 05:43, 28/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

Phát biểu của ông Trump cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Mỹ đối với hai vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận khả năng Nga hay Trung Quốc tiếp nhận lượng urani gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran hay không, ông Trump đáp ngắn gọn: “Không, tôi không thoải mái với điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cứng rắn về vấn đề urani của Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Mỹ, lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran hiện được cho là đang được cất giữ sâu dưới lòng đất.

Trước đó trong tuần này, ông Trump từng cho biết Washington để ngỏ phương án “phá hủy tại chỗ hoặc chuyển tới một địa điểm phù hợp khác”, song không nêu cụ thể lựa chọn thay thế.

Liên quan đến các yêu cầu giảm áp lực kinh tế từ phía Tehran, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bác bỏ khả năng nhượng bộ ở thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi không bàn tới chuyện nới lỏng trừng phạt hay cấp tiền. Không có trừng phạt được dỡ bỏ, không có tiền bạc hay bất cứ điều gì”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington đang kiểm soát một phần tài sản mà Iran cho rằng thuộc về nước này và sẽ chỉ xem xét trả lại khi Tehran “hành xử đúng mực và làm điều đúng đắn”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ số tiền đó. Khi họ cư xử phù hợp và làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ để họ nhận lại tiền của mình. Nhưng hiện tại thì chưa”, ông Trump nói thêm.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Ông Trump kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

Ông Trump: Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không loại trừ khả năng Iran có thể tham gia Hiệp định Abraham và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong tương lai.

Các quốc gia vùng Vịnh hối thúc ông Trump chấm dứt chiến sự với Iran
VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saudi Arabia và Qatar đang gia tăng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran, kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump trao thêm cơ hội cho đàm phán.

Nhà Trắng bác thông tin về "dự thảo thỏa thuận" Iran - Mỹ
VOV.VN - Ngày 27/5, Nhà Trắng đã bác bỏ các thông tin do truyền thông nhà nước Iran công bố liên quan tới một bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, đồng thời khẳng định tài liệu này là "bịa đặt".

Iran hé lộ dự thảo thỏa thuận với Mỹ về eo biển Hormuz
VOV.VN - Theo một bản tin phát trên truyền hình nhà nước Iran, bản ghi nhớ đang được Tehran và Washington đàm phán sẽ bao gồm yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của nước này.

