Ông Trump cứng rắn về urani Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt

Phát biểu của ông Trump cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Mỹ đối với hai vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận khả năng Nga hay Trung Quốc tiếp nhận lượng urani gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran hay không, ông Trump đáp ngắn gọn: “Không, tôi không thoải mái với điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cứng rắn về vấn đề urani của Iran, bác khả năng nới lỏng trừng phạt. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Mỹ, lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran hiện được cho là đang được cất giữ sâu dưới lòng đất.

Trước đó trong tuần này, ông Trump từng cho biết Washington để ngỏ phương án “phá hủy tại chỗ hoặc chuyển tới một địa điểm phù hợp khác”, song không nêu cụ thể lựa chọn thay thế.

Liên quan đến các yêu cầu giảm áp lực kinh tế từ phía Tehran, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bác bỏ khả năng nhượng bộ ở thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi không bàn tới chuyện nới lỏng trừng phạt hay cấp tiền. Không có trừng phạt được dỡ bỏ, không có tiền bạc hay bất cứ điều gì”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Washington đang kiểm soát một phần tài sản mà Iran cho rằng thuộc về nước này và sẽ chỉ xem xét trả lại khi Tehran “hành xử đúng mực và làm điều đúng đắn”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ số tiền đó. Khi họ cư xử phù hợp và làm điều đúng đắn, chúng tôi sẽ để họ nhận lại tiền của mình. Nhưng hiện tại thì chưa”, ông Trump nói thêm.