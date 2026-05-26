Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/5, ông Trump nêu rõ: “Urani làm giàu sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để mang đi tiêu hủy, hoặc Mỹ sẽ phối hợp với Iran để tiêu hủy tại chỗ, hay tại một địa điểm khác, dưới sự giám sát của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương”.

Phát biểu này cho thấy lập trường cứng rắn của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời để ngỏ khả năng Iran tham gia vào quá trình xử lý lượng uranium làm giàu.

Tuần trước, khi trả lời báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề thu hồi urani làm giàu của Iran. “Chúng tôi có thể sẽ tiêu hủy urani làm giàu sau khi tiếp nhận, nhưng sẽ không để Iran giữ số urani đó”, ông Trump nói.

Theo các nguồn tin từ chính quyền Mỹ, giới chức Washington gần đây bắt đầu sử dụng khẩu hiệu “Không bụi, không tiền” (“No dust, no money”), ám chỉ kho dự trữ gần 454 kg urani làm giàu cấp độ cao của Iran. Nhà Trắng cho rằng số vật liệu này phải được xử lý trước khi Tehran có thể nhận được các lợi ích tài chính từ thỏa thuận được đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.