English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump đề xuất tiêu hủy urani làm giàu tại Mỹ hoặc ngay trên lãnh thổ Iran

Thứ Ba, 05:49, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết urani làm giàu của Iran sẽ bị tiêu hủy tại Mỹ, ngay trên lãnh thổ Iran hoặc tại “một địa điểm khác có thể chấp nhận được”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/5, ông Trump nêu rõ: “Urani làm giàu sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho Mỹ để mang đi tiêu hủy, hoặc Mỹ sẽ phối hợp với Iran để tiêu hủy tại chỗ, hay tại một địa điểm khác, dưới sự giám sát của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương”.

Ong trump de xuat tieu huy urani lam giau tai my hoac ngay tren lanh tho iran hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Phát biểu này cho thấy lập trường cứng rắn của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời để ngỏ khả năng Iran tham gia vào quá trình xử lý lượng uranium làm giàu.

Tuần trước, khi trả lời báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không nhượng bộ trong vấn đề thu hồi urani làm giàu của Iran. “Chúng tôi có thể sẽ tiêu hủy urani làm giàu sau khi tiếp nhận, nhưng sẽ không để Iran giữ số urani đó”, ông Trump nói.

Theo các nguồn tin từ chính quyền Mỹ, giới chức Washington gần đây bắt đầu sử dụng khẩu hiệu “Không bụi, không tiền” (“No dust, no money”), ám chỉ kho dự trữ gần 454 kg urani làm giàu cấp độ cao của Iran. Nhà Trắng cho rằng số vật liệu này phải được xử lý trước khi Tehran có thể nhận được các lợi ích tài chính từ thỏa thuận được đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

6a12fd3520302727622fba77.jpg

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran urani làm giàu Tổng thống Trump tiêu hủy urani làm giàu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?
Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?
Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

VOV.VN - Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng ẩn mình trong vùng nước nông và chiến thuật tác chiến bất đối xứng, tàu ngầm Ghadir của Iran đang trở thành “ẩn số nguy hiểm” khiến nhiều cường quốc hải quân phải dè chừng.

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

VOV.VN - Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng ẩn mình trong vùng nước nông và chiến thuật tác chiến bất đối xứng, tàu ngầm Ghadir của Iran đang trở thành “ẩn số nguy hiểm” khiến nhiều cường quốc hải quân phải dè chừng.

Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran
Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Iran đang phục hồi năng lực nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó, sau khi chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran

Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Iran đang phục hồi năng lực nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó, sau khi chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ