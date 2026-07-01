Iran tuyên bố không từ bỏ chủ quyền đối với eo biển Hormuz

Tuyên bố với truyền hình Press TV, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ, Tehran sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với eo biển Hormuz và không bao giờ rút lại lập trường này. Ông Qalibaf nhấn mạnh eo Hormuz là vùng biển của Iran và Tehran không cho phép Mỹ tạo ra những tranh cãi hay ngụy biện rằng Iran đã quân sự hóa vùng biển này.

Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters

Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026 như biện pháp đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel chống Iran. Thời gian qua, bất chấp đe dọa của Mỹ cùng sự phản đối gay gắt của các quốc gia khu vực và thế giới, Iran liên tục tuyên bố chủ quyền và quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, cảnh báo rằng vùng biển chiến lược này không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.

Trước khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm 20% lượng dầu thô xuất khẩu của thế giới, chưa từng bị nước nào tuyên bố chủ quyền hay áp đặt phong tỏa.