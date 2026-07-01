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Phó Tổng thống Mỹ nói về “chiến thuật đàm phán kiểu Ba Tư” của Iran

Thứ Tư, 18:26, 01/07/2026
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VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 30/6 cho rằng, việc Iran công khai phủ nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra là một "chiến thuật đàm phán kiểu Ba Tư", đồng thời xác nhận các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Washington và Tehran vẫn đang được tiến hành.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình "The Michael Knowles Show", Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp nối những vòng thương lượng trước đó sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo ông Vance, việc Tehran vừa phủ nhận đàm phán hòa bình, vừa thừa nhận có các cuộc thảo luận kỹ thuật là điều "vừa đáng khích lệ, vừa gây thất vọng".

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

"Họ nói: "Không, không có đàm phán hòa bình, nhưng các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận hòa bình vẫn đang diễn ra. Đó là một chiến thuật đàm phán và cách diễn đạt kiểu Ba Tư mà tôi không hiểu", ông Vance nói.

Đáp lại chỉ trích nhằm vào thỏa thuận của chính quyền Mỹ với Iran, ông Vance bảo vệ cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông chủ Nhà Trắng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự khi cần thiết, nhưng chỉ nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể.

"Tổng thống Trump nói rằng, Mỹ sẵn sàng ném bom và ông Trump đã chứng minh điều đó, nhưng chỉ khi việc đó phục vụ một mục tiêu”, Phó Tổng thống Mỹ cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Fox News, ông Vance cũng nhấn mạnh Washington quan tâm nhiều hơn đến hành động của Iran thay vì những tuyên bố của nước này, đồng thời cho rằng Tehran cần đưa ra những nhượng bộ thực chất nếu muốn đạt tiến triển trong đàm phán.

"Chúng tôi ít quan tâm đến những gì Iran nói, mà quan tâm nhiều hơn đến những gì họ làm. Chúng tôi thấy có cả tín hiệu tích cực lẫn tiêu cực”, ông Vance nói. Ông cho biết, Tổng thống Trump đã chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy đàm phán, nhưng nếu ngoại giao không mang lại kết quả, Mỹ vẫn còn "nhiều lựa chọn khác".

Trong khi đó, các đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Doha sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hôm 29/6 rằng Iran đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại thủ đô Qatar. Tuy nhiên, Iran bác bỏ việc có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ được lên lịch, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi thông qua trung gian vẫn tiếp tục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nội dung thảo luận tại Doha vào ngày 1/7 tập trung vào việc triển khai các điều khoản trong biên bản ghi nhớ, bao gồm vấn đề giải ngân các tài sản bị phong tỏa của Iran với phía Qatar.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết ông Witkoff và ông Kushner sẽ gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cùng các bên trung gian khác tại Doha để tiếp tục đối thoại về việc thực hiện thỏa thuận. Biên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran, do Pakistan làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 18/6 sau khi được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Donald Trump ký điện tử. Thỏa thuận này đặt ra khuôn khổ nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng phát từ cuối tháng 2, đồng thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa Mỹ và Iran thông qua đàm phán, bao gồm ngừng bắn, nới lỏng trừng phạt, chương trình hạt nhân Iran, mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và các thỏa thuận an ninh khu vực rộng hơn.

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Mỹ và đồng minh mở đường né Hormuz, Iran phản công giữ lợi thế sống còn

VOV.VN - Việc Mỹ và các đồng minh thúc đẩy các tuyến vận tải mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz đã thách thức lợi thế chiến lược lâu nay của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách gia tăng sức ép trên biển với mục tiêu duy trì ảnh hưởng tại một trong những "yết hầu" năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Kiều Anh/VOV.VN
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