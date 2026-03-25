中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel

Thứ Tư, 19:33, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran đang đưa ra hàng loạt điều kiện cứng rắn nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin.

Theo đó, Iran yêu cầu được bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt, đồng thời đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Iran muốn thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như là một điều kiện nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Iran cũng muốn có các đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn, cũng như yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah – đồng minh của Tehran tại Lebanon.

Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất thiết lập cơ chế mới tại khu vực Vùng Vịnh, cho phép Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Iran được cho là từ chối đàm phán về việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo. Đáng chú ý, các điều kiện nêu trên không đề cập trực tiếp tới chương trình hạt nhân của nước này.

Một quan chức Mỹ nhận định các yêu cầu của Iran là “phi lý và thiếu thực tế”, trong khi các nguồn tin từ Mỹ và các nước Arab cho rằng lập trường của Iran khiến khả năng đạt được thỏa thuận thậm chí còn thấp hơn so với trước khi xung đột nổ ra.

Theo các nguồn tin, các thông điệp giữa Mỹ và Iran hiện được chuyển qua các bên trung gian tại Trung Đông trong những ngày gần đây, thay vì đối thoại trực tiếp.

Trước đó, kênh 12 của Israel đưa tin Mỹ đã đề xuất kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm việc Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và dỡ bỏ chương trình hạt nhân.

Vì sao kế hoạch 15 điểm của ông Trump khó làm hài lòng Iran?

VOV.VN - Kế hoạch 15 điểm mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang được thảo luận với Iran nhiều khả năng chỉ là phiên bản “làm mới” từ đề xuất năm 2025, khiến giới ngoại giao hoài nghi về tính khả thi trong bối cảnh xung đột đã vượt xa khuôn khổ ban đầu

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột kế hoạch 15 điểm của Mỹ chương trình hạt nhân Iran Iran đòi Mỹ bồi thường thiệt hại Iran thu phí eo biển hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cấu trúc quyền lực ở Iran: Ai thực sự nắm quyền quyết định thỏa thuận với Mỹ?

VOV.VN - Giữa lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang đối thoại với một “nhân vật cấp cao” của Iran, câu hỏi cốt lõi không còn là liệu các cuộc tiếp xúc có diễn ra hay không, mà là: Ai tại Tehran thực sự có quyền quyết định trong một hệ thống quyền lực ngày càng phân mảnh vì chiến tranh.

Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran

VOV.VN - Mỹ được cho là đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến sự, trong khi Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc tiếp xúc đang đạt kết quả tích cực.

Lý do khiến Mỹ khó mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Hàng trăm tàu dầu mắc kẹt tại eo biển Hormuz khi Iran siết chặt kiểm soát trong khi Mỹ tuyên bố sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, các yếu tố địa lý, quân sự và rủi ro an ninh khiến nhiệm vụ này trở nên đặc biệt khó khăn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ