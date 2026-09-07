Mỹ điều F-35A siết vòng vây trên biển quanh Iran

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tính đến ngày 6/9, lực lượng vũ trang Mỹ tham gia thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran đã chuyển hướng 92 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu và tiến hành kiểm tra trực tiếp 2 tàu. Những con số này cho thấy quy mô của chiến dịch nhằm tăng cường việc kiểm soát và giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A. Ảnh: Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ

Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Không quân Mỹ cũng đang hỗ trợ hoạt động này, bổ sung năng lực giám sát trên không và khả năng bảo vệ lực lượng cho các đơn vị hải quân tham gia kiểm soát hoạt động hàng hải xung quanh Iran.

Hình ảnh do CENTCOM công bố cùng ngày cho thấy một máy bay F-35A của Không quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển trong khu vực, trong bối cảnh các hoạt động ngăn chặn trên biển vẫn tiếp diễn. Sự tham gia của các máy bay chiến đấu tàng hình được cho là giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống và tăng cường năng lực phản ứng nhanh, qua đó hỗ trợ các lực lượng hải quân đang thực thi nhiệm vụ.

Việc CENTCOM công bố hình ảnh F-35A cho thấy loại tiêm kích thế hệ thứ năm này đang hoạt động trong cùng khu vực với các lực lượng hải quân thực thi lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, thông tin và hình ảnh do CENTCOM cung cấp chỉ xác nhận sự tham gia của F-35A, không cho thấy đây là máy bay duy nhất tham gia chiến dịch.

CENTCOM hiện chưa công bố số lượng F-35A được triển khai cho nhiệm vụ liên quan đến lệnh phong tỏa, cũng như thông tin về phi đội, căn cứ hoạt động, cấu hình vũ khí hoặc nhiệm vụ cụ thể của các máy bay này. Do đó, các thông tin hiện có chỉ cho phép xác nhận sự hiện diện của F-35A trong chiến dịch, chưa thể xác định quy mô lực lượng không quân Mỹ tham gia hoạt động.

Sự hiện diện của lực lượng không quân chiến đấu có thể giúp mở rộng khả năng giám sát, bảo vệ lực lượng và phản ứng nhanh trên phạm vi rộng hơn so với năng lực của các tàu chiến mặt nước. Đây là yếu tố đáng chú ý trong bối cảnh các hoạt động kiểm soát, chuyển hướng hoặc kiểm tra tàu thương mại có thể diễn ra trong môi trường an ninh phức tạp.

F-35A được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, gồm khả năng tàng hình, radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-81, các cảm biến quang - điện tử, hệ thống tác chiến điện tử và khả năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn. Những hệ thống này giúp máy bay phát hiện, phân loại và theo dõi các hoạt động trong môi trường tác chiến phức tạp, đồng thời cung cấp cho lực lượng tham gia chiến dịch bức tranh tình huống rộng hơn. Năng lực này đặc biệt quan trọng trong trường hợp các tàu chiến Mỹ thực hiện nhiệm vụ chuyển hướng, kiểm tra hoặc khám xét tàu thuyền trong môi trường tiềm ẩn nhiều mối đe dọa.