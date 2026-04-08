Iran nêu điều kiện ngừng các cuộc tấn công

Trong một phản hồi chính thức đối với tuyên bố ngừng bắn kéo dài hai tuần của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Iran thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, Iran sẽ ngừng tiến hành các cuộc tấn công nếu Mỹ và Israel không tấn công nước này trong thời gian hai tuần.

Trong thời gian này, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với Lực lượng vũ trang Iran và với sự cân nhắc thích đáng đến các hạn chế kỹ thuật.

Ngoài ra, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao xác nhận, các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Các cuộc đàm phán có thể kéo dài tới 15 ngày và có thể được gia hạn theo thỏa thuận, nhằm mục đích hoàn thiện các chi tiết trong đề xuất 10 điểm của nước này, bao gồm các điều khoản về việc di chuyển qua eo biển Hormuz, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và việc rút quân đội Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực.