Iran phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ nhưng vẫn để ngỏ đòn đáp trả quyết liệt

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian nhấn mạnh: "Sự thấu hiểu lẫn nhau là con đường hai chiều. Nếu phía Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các cam kết của mình", nhà lãnh đạo Iran viết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tehran sẽ không nhân nhượng trước các sức ép từ bên ngoài. "Cách tiếp cận của chúng tôi trước những lời đe dọa vô căn cứ và hành động hăm dọa phi lý là luôn dựa trên lý trí và phẩm giá trong quá trình ra quyết định. Đồng thời, khi cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia một cách quyết liệt và không hề nao núng", Tổng thống Iran tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới tại Doha, trái với một số thông tin trước đó.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định phái đoàn kỹ thuật của Tehran đến Qatar trong tuần này không có cuộc tiếp xúc với các quan chức Mỹ cũng đang có chuyến thăm Qatar.

Ông Baghaei cho biết Iran cũng chưa bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng, bởi ưu tiên hiện nay là triển khai các điều khoản chủ chốt của bản ghi nhớ đã đạt được. Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng thông báo các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tới Doha để tham gia các cuộc đàm phán dự kiến với Iran.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng ông Jared Kushner sẽ tới Doha để tham dự các cuộc gặp cấp cao với phía Iran, trong khi các cuộc thảo luận về việc thực thi bản ghi nhớ vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và cho biết các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Doha vào ngày 1/7.