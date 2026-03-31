中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

Thứ Ba, 06:12, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Một thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran cho biết cơ quan này đã phê duyệt kế hoạch nhằm điều tiết hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz. Theo hãng truyền thông nhà nước IRIB, kế hoạch nhằm củng cố “vai trò chủ quyền của Iran và lực lượng vũ trang nước này”.

iran phe duyet ke hoach thu phi tau di qua eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Theo IRIB, kế hoạch bao gồm một loạt nội dung chính nhằm tăng cường kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, như thiết lập các cơ chế an ninh để bảo vệ tuyến đường thủy, các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải, cũng như quy định tài chính, trong đó có việc thu phí bằng đồng rial đối với các tàu đi qua. Đáng chú ý, kế hoạch cũng đề cập việc cấm các tàu thuộc Mỹ và Israel đi qua eo biển này.

Eo biển Hormuz hiện là điểm nóng trung tâm trong cuộc xung đột đang diễn ra, bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các động thái đe dọa đóng cửa eo biển và tấn công tàu thuyền của Iran đã khiến khoảng 15 triệu thùng dầu thô bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư mỗi ngày, gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran eo biển Hormuz Trung Đông dầu mỏ Mỹ Israel thu phí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ
NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - NATO cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được cho là phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi vật thể này đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - NATO cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa được cho là phóng từ Iran và bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi vật thể này đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran
Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế đã được triển khai, cuộc xung đột tàn khốc kéo dài một tháng qua tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bên tham chiến vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, đẩy cục diện chiến sự leo thang và ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế đã được triển khai, cuộc xung đột tàn khốc kéo dài một tháng qua tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bên tham chiến vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, đẩy cục diện chiến sự leo thang và ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg
Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

Nóng thế giới ngày 31/3: Mỹ muốn kiểm soát dầu ở Iran, cân nhắc chiếm đảo Kharg

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Thêm một lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng; Ông Trump nói Mỹ có thể "kiểm soát dầu ở Iran", cân nhắc chiếm đảo Kharg; Iran cảnh báo "thiêu cháy" lính Mỹ nếu chiến tranh trên bộ nổ ra...

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ