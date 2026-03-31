Ông Trump nói Mỹ đang đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf

Thứ Ba, 05:31, 31/03/2026
VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf nhanh chóng bị Tehran bác bỏ.

Trả lời phỏng vấn tờ The New York Post ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf.

Ông Trump xác nhận ông Qalibaf đây là nhân vật mà phía Mỹ đã tiếp xúc trong những tuần gần đây, và cho biết Washington sẽ “biết trong khoảng một tuần nữa” liệu ông này có thực sự là đối tác mà Mỹ có thể làm việc hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo giới quan sát, ông Qalibaf được cho là kênh liên lạc mà Washington ưu tiên thời gian gần đây, dù có lập trường cứng rắn và có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi các quan chức Mỹ trước đó chưa công khai xác nhận danh tính.

Tuy nhiên, ông Qalibaf đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng đưa ra phản hồi tương tự.

Ông Qalibaf cáo buộc Mỹ đang “biến mong muốn thành tin tức, trong khi cùng lúc vẫn đe dọa quốc gia của chúng tôi”. Ông đồng thời cảnh báo việc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ là “một sai lầm lớn”, nhấn mạnh rằng nếu bị tấn công, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ và khiến đối phương phải hối hận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định không có cuộc đàm phán nào diễn ra, song xác nhận các bên trung gian đã chuyển tới Tehran một số đề xuất. Ông nhấn mạnh Iran sẽ “không quên sự phản bội đối với ngoại giao đã xảy ra hai lần chỉ trong chưa đầy một năm”, ám chỉ các cuộc tiếp xúc gián tiếp vào tháng 6/2025 và tháng 2/2026 đều diễn ra trước các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump cũng cho biết Mỹ sẽ sớm có phản ứng trước vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Israel, đồng thời kêu gọi Iran đạt được một thỏa thuận với Washington. Ông nhận định bộ máy lãnh đạo Iran hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể, với “một nhóm hoàn toàn mới” thay thế các nhân vật trước đây và “cho đến nay tỏ ra hợp lý hơn”.

Trước đó, trong tuần qua, ông Trump từng đề cập khả năng nối lại đàm phán với Iran, góp phần tạm thời làm dịu đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên, phía Iran sau đó đã phủ nhận việc có các cuộc tiếp xúc, đồng thời cáo buộc Washington “tự đàm phán với chính mình”, trong khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các đề xuất thay thế từ phía Tehran.

Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang và các cơ sở hạt nhân Iran ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên hơn, Quốc hội Iran đang xem xét việc rút nước này ra khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), động thái có thể khiến Tehran đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ phương Tây.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran Donald Trump Mohammad Bagher Qalibaf Trung Đông
Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi trước tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đàm phán với một “chế độ mới và hợp lý hơn” của Iran. Trong bối cảnh ấy, Ngoại trưởng Rubio tiết lộ rằng có những “rạn nứt” trong ban lãnh đạo Iran nhưng từ chối cho biết Mỹ đang làm việc với ai bên trong Iran nhằm đàm phán chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

Iran xác nhận Chỉ huy hải quân lực lượng IRGC đã thiệt mạng

VOV.VN - Iran xác nhận ông Alireza Tangsiri - Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng.

