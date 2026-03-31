Bộ trưởng UAE tuyên bố không thể chung sống với Iran

Thứ Ba, 05:30, 31/03/2026
VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế đã được triển khai, cuộc xung đột tàn khốc kéo dài một tháng qua tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bên tham chiến vẫn tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, đẩy cục diện chiến sự leo thang và ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua (30/3) cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tập kích mới vào thủ đô Tehran của Iran. Mục tiêu đánh phá là các cơ sở của chính quyền Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về đợt không kích chưa được công bố.

Trước đó, hồi sáng qua, không quân Israel cũng đã tập kích một cơ sở sản xuất vũ khí và các xưởng chế tạo động cơ máy bay không người lái của Iran ở Tehran. Tại khu vực miền Trung Iran, máy bay chiến đấu Israel dội bom xuống trụ sở trung tâm của các lực lượng vũ trang Iran, trong đó có khu phức hợp của lực lượng dân quân Basij ở Daghlan và một đồn cảnh sát ở Sanandaj.

Hậu quả của một cuộc tấn công trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran, tại Tehran.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các làn sóng tấn công mới trong chiến dịch "Lời hứa đích thực 4" nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa thế hệ mới, cùng các máy bay cảm tử không người người lái.

 Truyền thông Israel đêm qua xác nhận trong ngày 30/3, Iran đã phóng 7 đợt tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Trong đó, cuộc tập kích hồi sáng qua gây cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Bazan ở thành phố Haifa, phía Bắc Israel. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu xung đột, tên lửa của Iran gây thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Bazan.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Iran đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Quả đạn đã bị hệ thống phòng không NATO triển khai tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải bắn hạ và cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Đây là lần thứ 4 kể từ đầu xung đột, hệ thống phòng không NATO bắn hạ tên lửa đạn đạo do Iran phóng đi nhằm vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Kuwait, giới chức nước này cáo buộc Iran đã triển khai máy bay không người lái tấn công một nhà máy khử mặn ở Kuwait. Tuy nhiên, trong thông báo trên truyền hình Iran tối qua, Bộ Chỉ huy Tác chiến Hợp nhất Iran Khatam Al-Anbiya khẳng định Israel là bên đứng đằng sau cuộc tập kích này.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc vụ khanh của Các tiểu vương quốc A rập thông nhất (UAE), ông Khalifa bin Shaheen Al Marar, hôm qua đã lên án gay gắt các cuộc tập kích liên tiếp của Iran nhằm vào UAE. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn các quốc gia A rập (AL), ông Marar nhấn mạnh với cách hành xử gây hấn không ngừng của Tehran, việc tiếp tục chung sống với chính quyền Iran là không thể.   

Trước đó, giới chức UAE nhiều lần cảnh báo sự nhẫn nhịn của nước này trước các cuộc tấn công của Iran là có giới hạn. Đây cũng là lập trường mà Saudi Arabia và một số nước vùng Vịnh khác đã công khai thể hiện, sau khi phải hứng chịu những đợt tấn công liên tiếp từ Iran thời gian qua.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau dữ dội

VOV.VN - Ngày 29/3 ngày thứ 30 của xung đột, cả Israel và Iran cùng mở thêm các cuộc tấn công dữ dội về phía đối phương. Trong đó, không quân Israel đã dội bom và gây mất điện trên diện rộng tại thủ đô Tehran của Iran. Ở chiều ngược lại, tên lửa Iran đánh trúng khu công nghiệp chiến lược của Israel và gây cháy lớn.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Chiến sự Trung Đông Bộ trưởng UAE Iran xung đột tàn khốc
Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz
Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Chiến sự Trung Đông: Iran tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công nhằm vào UAE
Chiến sự Trung Đông: Iran tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công nhằm vào UAE

VOV.VN - Truyền thông Vùng Vịnh hôm qua cho biết, trong gần 1 tháng xung đột vừa qua, Iran dồn hầu hết số vũ khí đã sử dụng để tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, thay vì nhắm vào nước đã khơi mào chiến tranh là Israel.

Chiến sự Trung Đông: Iran tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công nhằm vào UAE

Chiến sự Trung Đông: Iran tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công nhằm vào UAE

VOV.VN - Truyền thông Vùng Vịnh hôm qua cho biết, trong gần 1 tháng xung đột vừa qua, Iran dồn hầu hết số vũ khí đã sử dụng để tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, thay vì nhắm vào nước đã khơi mào chiến tranh là Israel.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông
Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là tích cực khuyến khích hòa đàm, thúc đẩy chấm dứt giao tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lập trường khách quan, công bằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là tích cực khuyến khích hòa đàm, thúc đẩy chấm dứt giao tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lập trường khách quan, công bằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

