Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh

Tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo Hormuz và chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vịnh Ba Tư, được Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố tối qua, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn thêm 24h cho Iran mở lại eo Hormuz. Tuyên bố trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nêu rõ, eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi xung đột nổ ra, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel. Hải quân IRGC đang chuẩn bị cho việc công bố kế hoạch của Chính quyền Iran về một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.

Iran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào nước này từ ngày 28/2. Động thái của Tehran khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu căng thẳng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, gây áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Ngày 21/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư cho Iran phải mở lại eo Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công mang tính hủy diệt từ Mỹ, đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá.