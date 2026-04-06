Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh

Thứ Hai, 05:42, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp đe dọa của Tổng thống Mỹ về đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ, đồng thời đang chuẩn bị để thiết lập một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.

Tuyên bố tiếp tục phong tỏa eo Hormuz và chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vịnh Ba Tư, được Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố tối qua, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn thêm 24h cho Iran mở lại eo Hormuz. Tuyên bố trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC nêu rõ, eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi xung đột nổ ra, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel. Hải quân IRGC đang chuẩn bị cho việc công bố kế hoạch của Chính quyền Iran về một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.

iran quyet khong mo lai eo hormuz, chuan bi thiet lap trat tu moi tai vung vinh hinh anh 1
Iran đòi quyền chủ quyền với eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua tuyến vận chuyển này (Ảnh: Reuters)

Iran quyết định đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ và Israel vào nước này từ ngày 28/2. Động thái của Tehran khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu căng thẳng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, gây áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Ngày 21/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư cho Iran phải mở lại eo Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công mang tính hủy diệt từ Mỹ, đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Iran cho phép tàu chở “hàng thiết yếu” qua eo biển Hormuz
VOV.VN - Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, chính quyền Iran thông báo sẽ cho phép các tàu chở “hàng thiết yếu” được đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vốn đang chịu tình trạng ách tắc nghiêm trọng do xung đột khu vực.

Nhật Bản đã tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz vẫn đang bị phong tỏa trên thực tế, Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến đường vận tải dầu thô thay thế và đã có những thành công bước đầu.

Sau Hormuz, liệu eo biển Bab el-Mandeb có "dậy sóng"?
VOV.VN - Trong bối cảnh Iran đang kiểm soát tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 4/4 đã phát đi một thông điệp mang tính cảnh báo ngầm, hướng sự chú ý tới một “nút thắt cổ chai” hàng hải khác của Trung Đông: eo biển Bab el-Mandeb.

