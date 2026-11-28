Trong một tuyên bố chính thức, Phó Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Amir Nemati khẳng định một lượng lớn binh sỹ và khí tài thuộc các lực lượng biên phòng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Lục quân, cùng các đơn vị vũ trang khác, đã được triển khai tăng cường đến toàn bộ các tuyến biên giới trên bộ của Iran, sẵn sàng cho kịch bản xung đột trên bộ nổ ra. Tướng Amir Nemati cảnh báo, nếu kẻ thù liều lĩnh phát động tấn công bộ binh, đối phương chắc chắn bị đánh bại. Tuy nhiên, số lượng binh sỹ cũng như chủng loại các khí tài đã triển khai tăng cường, không được đề cập.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. (Ảnh: Reuters)

Thông báo tăng cường binh lực đến biên giới, được Phó Tư lệnh Lục quân Iran đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran từ cuối tháng 2/2026, vẫn chưa kết thúc. Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran, khôi phục trạng thái xung đột toàn diện giữa hai bên.

Tiếp đó, Washington liên tục ra tăng sức ép trên cả mặt trận quân sự, ngoại giao và kinh tế chống Tehran, bao gồm phong tỏa hải quân các cảng của Iran, cấm bay trên phạm vi toàn cầu đối các hãng hàng không của Iran và yêu cầu các quốc gia láng giềng đóng của Iran đóng cửa biên giới, đình chỉ giao thương trên bộ với Tehran…Trong một số tuyên bố gần đây, lãnh đạo chính trị và tướng lĩnh Iran cảnh báo Tehran sẽ bằng mọi giá phá bỏ thế bao vây và kiềm tỏa hiện nay của Mỹ, kể cả bằng biện pháp quân sự.