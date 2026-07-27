Iran sẽ là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Israel

Thông điệp được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra chiều 27/7, ngay trước khi rời Tel Aviv lên đường tới Mỹ. Tại Washington, Thủ tướng Netanyahu dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/7. Đây là lần gặp gỡ thứ 7 chỉ trong một năm rưỡi qua giữa hai nhà lãnh đạo, phản ánh mối quan hệ đồng minh chặt chẽ đặc biệt Mỹ - Israel.

Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu hàng đầu trong chuyến thăm là nhằm đảm bảo an ninh, sức mạnh và tương lai của đất nước Israel. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Israel và Mỹ mở chiến dịch tập kích ồ ạt vào Iran ngày 28/2/2026, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo này. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, Israel cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran. Trước đó, ngày 13/6/2025, với cùng lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của Tehran, hai quốc gia đồng minh cũng đã tấn công phủ đầu vào Iran, khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran.

Tuy nhiên, trong đợt đụng độ Mỹ - Iran 13 ngày liên tiếp vừa qua, Israel hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Một số chuyên gia khu vực xem đây là dấu hiệu của sự rạn nứt quan hệ đồng minh Mỹ - Israel, ít nhất là trong vấn đề Iran. Ngược lại, số khác lại tin rằng đó là chủ ý của Tổng thống Trump, nhằm kìm giữ xung đột không leo thang quá tầm kiểm soát.