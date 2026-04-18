Người Mỹ hoài nghi về mục tiêu và kế hoạch của Tổng thống Trump ở Iran

Theo khảo sát do tổ chức Public Frist thực hiện và được tờ Politico công bố, chỉ 38% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự, trong khi mức độ ủng hộ nhìn chung không thay đổi so với thời điểm ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch.

Đáng chú ý, khoảng 41% số người được hỏi cho rằng ông Trump không có kế hoạch giải quyết xung đột, gần như không thay đổi so với tháng trước. Trong khi đó, chỉ 27% tin rằng Tổng thống có kế hoạch cụ thể, và 15% cho rằng ông đã đạt được các mục tiêu can thiệp.

Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, ngày 16/6/2026. Ảnh: AP

Khảo sát cũng cho thấy gần một nửa số cử tri nhận định Tổng thống Trump đang dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề quốc tế thay vì các ưu tiên trong nước, trong đó có cả một bộ phận cử tri từng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 2024.

Giới phân tích cho rằng kết quả này phản ánh những khó khăn của Nhà Trắng trong việc thuyết phục công chúng về chiến lược tại Iran, đồng thời làm gia tăng áp lực chính trị đối với đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phản hồi về các chỉ trích, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết chính quyền vẫn đang theo đuổi song song hai mục tiêu: xử lý xung đột với Iran và thúc đẩy chương trình kinh tế trong nước. Theo ông, các nỗ lực ngoại giao và quân sự đang đạt tiến triển nhằm hướng tới một thỏa thuận, đồng thời giảm thiểu tác động tới thị trường năng lượng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những tác động lan tỏa của cuộc chiến, đặc biệt là giá xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao, có thể làm suy yếu thông điệp kinh tế vốn là trọng tâm của chiến dịch chính trị của Tổng thống Trump. Chiến lược gia đảng Cộng hòa Jason Roe nhận định cuộc chiến chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng và việc thay đổi lập trường của chính quyền đã khiến cử tri thiếu sẵn sàng trước những hệ lụy hiện nay.