  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói không gia hạn ngừng bắn với Iran, để ngỏ khả năng tấn công trở lại

Thứ Bảy, 10:58, 18/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận trước thời hạn, làm dấy lên nguy cơ nối lại các hành động quân sự.

Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một ngày 17/4, ông Trump cho biết khả năng gia hạn ngừng bắn với Iran vẫn chưa chắc chắn.

“Có thể tôi sẽ không gia hạn. Khi đó, phong tỏa sẽ tiếp diễn và rất tiếc chúng tôi có thể phải nối lại các cuộc không kích”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Quân nhân kỹ thuật hàng không điều phối trực thăng MH-60R Sea Hawk trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln, ngày 21/1/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tìm cách thu hồi toàn bộ lượng urani làm giàu cao của Iran “bằng cách này hay cách khác”, đồng thời cảnh báo nếu đàm phán thất bại, quá trình này có thể diễn ra “dưới một hình thức kém thân thiện hơn”. Theo ông, trong trường hợp đạt được thỏa thuận, Washington sẽ phối hợp với Tehran để thu gom số vật liệu mà ông gọi là “bụi hạt nhân” và đưa toàn bộ về Mỹ. Tuy nhiên, nếu không đạt được đồng thuận, Mỹ vẫn sẽ thực hiện mục tiêu này bằng các biện pháp khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ thời điểm cụ thể cho kế hoạch thu hồi, song khẳng định “dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành việc này”. Thuật ngữ “bụi hạt nhân” được ông Trump sử dụng để chỉ lượng urani làm giàu của Iran, dù đây không phải là cách gọi phổ biến trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các phái đoàn Mỹ và Iran được cho là sẽ tới Pakistan vào cuối tuần và có thể tiến hành đàm phán trong ngày 21/4, theo các nguồn tin Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận thông tin về các cuộc gặp này. Trước đó, cùng ngày 17/4, Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan rằng các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận.

Trong khi đó, Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời. Phát biểu bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ngày 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh Tehran không chấp nhận các thỏa thuận mang tính tạm thời.

Theo ông Khatibzadeh, bất kỳ giải pháp nào cũng cần mang tính toàn diện, bao trùm toàn bộ các điểm nóng trong khu vực “từ Lebanon đến Biển Đỏ” và đây là “lằn ranh đỏ” của Iran trong các cuộc đàm phán.

Liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, quan chức Iran cho biết về nguyên tắc, khu vực này vẫn được duy trì trạng thái mở nhằm bảo đảm lưu thông hàng hải, dù nằm trong vùng lãnh hải của Iran. Tuy nhiên, ông đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel là những bên làm gia tăng bất ổn, ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại toàn cầu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Iraq nối lại xuất khẩu dầu từ miền Nam sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iraq hôm qua (17/4) đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ miền Nam sau hơn một tháng tạm ngừng do sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một “sự trệch hướng nhỏ” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thừa nhận này đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều khảo sát cho thấy sự không hài lòng của công chúng Mỹ đối với cuộc xung đột đang bước sang tuần thứ sáu tại Trung Đông.

Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột.

