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Iran tấn công 10 tàu tại Hormuz, Jordan đánh chặn 18 tên lửa đạn đạo của Tehran

Thứ Tư, 15:04, 09/09/2026
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VOV.VN - Iran sáng 9/9 thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Washington. 

 

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, các tàu bị tập kích khi tìm cách vượt qua khu vực bị cấm và không an toàn tại eo biển Hormuz. Trong số 10 tàu bị tấn công có 8 tàu chở dầu và 2 tàu của Mỹ. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tấn công và phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran hồi đêm qua. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các tàu cũng như tình trạng trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Lực lượng Mỹ cũng như xác nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.  

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và gây hư hại cho 2 tàu khu trục của Mỹ trong vùng biển khu vực là USS Thomas Hudner (DDG-116) và USS John Paul Jones (DDG-53). Các cuộc tấn công cũng nhằm đáp trả việc Mỹ tập kích tàu dầu Iran.

Bên cạnh đó, IRGC còn phóng hàng chục tên lửa đạn nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan. Bộ Quốc phòng Jordan sáng nay xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 18 trong tổng số 20 tên lửa đạn đạo của Iran phóng về phía lãnh thổ Jordan. 2 quả còn lại rơi vào khu vực không có dân cư sinh sống và không gây bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào.

Đây được coi là đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhất của Iran vào Jordan thời gian qua. Tuy nhiên, tên gọi của căn cứ Mỹ bị tập kích, không được nhắc đến. Trước đó, một số nguồn tin Iran khẳng định 2 căn cứ không quân Muwaffaq Salti và Prince Hassan, là mục tiêu đánh phá.

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Mỹ tấn công tàu chở dầu, Iran cảnh báo đáp trả

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 9/9: Mỹ tấn công tàu chở dầu, Iran cảnh báo đáp trả; Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine
Mỹ hướng tới nguồn khoáng sản của Venezuela sau dầu mỏ; Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây...

Bá Thi/VOV-Cairo
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