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Mỹ bắn chìm 5 tàu dầu Iran, Tehran giội mưa tên lửa vào Jordan

Thứ Tư, 09:11, 09/09/2026
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VOV.VN - Sáng sớm 9/9, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động đợt tấn công tên lửa dữ dội nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của Iran tại các vùng biển khu vực vào tối 8/9.   

 

Truyền thông nhà nước Iran khẳng định hàng chục tên lửa đạn đạo đã được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này phóng đi từ nhiều địa phương, nhắm vào căn cứ Mỹ ở Jordan. Cùng lúc, truyền thông khu vực đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy hệ thống phòng không tại Jordan đã phóng hàng trăm quả đạn, để đánh chặn các tên lửa của Iran.

my ban chim 5 tau dau iran, tehran gioi mua ten lua vao jordan hinh anh 1
Một vụ đánh chìm tàu dầu Iran, do quân đội Mỹ tiến hành. Ảnh: Centcom.

Một số nguồn tin nhận định đây là đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Iran vào Jordan thời gian qua. Trong số các tên lửa được Iran sử dụng, có nhiều tên lửa đạn đạo mang đạn chùm. Mục tiêu bị tập kích dường như là hai căn cứ không quân Muwaffaq Salti và Prince Hassan. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Mức độ thương vong và thiệt hại do đợt tấn công gây ra cũng chưa được công bố.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng này đã tấn công và phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran ở gần đảo Kharg và trên vịnh Oman. CENTCOM tuyên bố đây là hành động đáp trả việc Iran phóng tên lửa tập kích chiến hạm Mỹ hồi đầu tuần. CENTCOM cũng cảnh báo sẽ phá hủy thêm nhiều tàu dầu của Iran, nếu Tehran tiếp tục tấn công các tàu chiến Mỹ.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, quân đội Mỹ tấn công và phá hủy tàu chở dầu Iran. Trước đó, chiều 5/9, quân đội Mỹ cũng đã đánh chìm 3 tàu chở dầu của Iran với cùng lý do tự vệ, đáp trả việc Tehran tấn công chiến hạm Mỹ. Chính quyền Iran đã cực lực lên án hành động leo thang của Mỹ, kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức can thiệp và ngăn chặn.

Bá Thi/VOV-Cairo
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