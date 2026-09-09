Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam) đã tăng phiên thứ tư liên tiếp, tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục lan rộng khắp khu vực.

Theo Reuters, giá dầu thô Brent tăng 1,57 USD (tương đương 1,6%) lên mức 99,49 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 94,63 USD/thùng, tăng 1,60 USD (tương đương 1,72%).

Giá dầu thô Brent đã tăng 25% kể từ đầu tháng 8 trong bối cảnh hy vọng về một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến kéo dài sáu tháng qua dần tan biến và giao tranh bùng phát trở lại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công hai tàu khu trục của Mỹ cùng một địa điểm được họ mô tả là căn cứ quân sự Mỹ tại Al Azraq (Jordan), nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào tàu chở dầu của Iran.

Hãng thông tấn nhà nước dẫn lời quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 18 trong số 20 tên lửa đạn đạo phóng từ lãnh thổ Iran, trong khi hai tên lửa còn lại rơi xuống các khu vực không có người ở và không gây ra thương vong nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu của nước này để đáp trả các âm mưu tấn công tàu chiến Mỹ.

"Iran vẫn tiếp tục tìm cách tấn công các tàu hải quân Mỹ, và mỗi lần họ thực hiện hoặc định thực hiện hành động đó, họ sẽ phải chịu tổn thất về tàu chở dầu," ông Rubio phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Colombia.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm thứ Ba cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran vào ngày 8/9, sau khi xảy ra các âm mưu tấn công bằng tên lửa nhắm vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ trong hai ngày trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay tăng lên mức 99 USD/thùng

Trong phiên giao dịch trước đó, theo Reuters, cuối ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và Tehran đe dọa Mỹ bằng "chiến tranh kinh tế".

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,00 USD, tương đương 2,06%, lên 99,00 USD/thùng vào lúc 8h GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 94,41 USD/thùng, tăng 2,93 USD, tương đương 3,2%.

Giá xăng dầu hôm nay có xu hướng tăng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, giá dầu Brent đã tăng lên mức cao nhất là 99,22 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7, trong khi giá dầu WTI đạt 94,60 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8/6.

Tim Waterer - nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết: "Diễn biến giá phản ánh cả tình trạng khan hiếm thực tế về nguồn cung - lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với bình thường và một khoản phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị rõ ràng. Hiện tại, phí bảo hiểm rủi ro đang đóng vai trò chủ đạo.Về phần còn lại của năm, giá dầu dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao chừng nào eo biển Manche vẫn còn tranh chấp và tiến trình ngoại giao vẫn còn mong manh".

Hoạt động tại một số cơ sở năng lượng ở Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã bị tạm dừng vào thứ Ba (8/9) sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen khiến 73 người bị thương, điều mà chính quyền Saudi Arabia gọi là một sự leo thang nguy hiểm.

Giá xăng trong nước cao nhất 24.570 đồng/lít

Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 3/9. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 24.570 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 670 đồng/lít, giá bán là 23.270 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 720 đồng lít, giá bán mới là 22.480 đồng/lít.

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 chiều 3/9.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 3/9 giảm 340 đồng/lít, giá bán mới là 27.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 100 đồng/lít, giá bán là 26.730 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 500 đồng/kg, giá bán mới là 17.640 đồng/kg.

Từ chiều 3/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) 200 đồng/lít/kg đối với mặt hàng dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 27/8 và kỳ điều hành ngày 3/9 là 117,026 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,628 USD/thùng, tương đương tăng 4,12%); 121,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,700 USD/thùng, tương đương tăng 4,04%); 154,700 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,788 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%); 586,062 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 25,446 USD/tấn, tương đương giảm 4,16%).