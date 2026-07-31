Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, 2 tàu bị tập kích vì cố tình phớt lờ cảnh báo và đi theo luồng lưu thông do quân đội Mỹ hướng dẫn, không phải hướng đi do Iran chỉ định. Thông báo khẳng định, 2 tàu đã bị đánh trúng và không thể tiếp tục di chuyển, trong khi 4 tàu khác bị ngăn chặn và buộc phải đổi hướng. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên 2 tàu bị tập kích không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin liên quan.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Iran tuyên bố tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc không tuân thủ hướng dẫn. Đáng chú ý, không chỉ tập kích các tàu hàng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran còn phóng tên lửa và UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Kuwait. Mục tiêu đánh phá gồm có các nhà chứa máy bay chiến đấu, hệ thống liên lạc vệ tinh và kho thiết bị bên trong căn cứ không quân Ahmad al-Jaber mà quân đội Mỹ vận hành.

IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả hành vi gây hấn của quân đội Mỹ chống lại người dân và đất nước Iran. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp Iran tập kích căn cứ Mỹ trong khu vực, dấu hiệu cho thấy xung đột giữa hai bên có nguy cơ sẽ leo thang và kéo dài trong nhiều ngày tới.