Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ eo Hormuz sẽ không thể được mở lại, nếu chính quyền Mỹ còn theo đuổi chính sách gây hấn và đe dọa, đồng thời can thiệp vào hoạt động điều hành hàng hải trong khu vực. IRGC khẳng định việc tiếp tục đe dọa và can thiệp sẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Các thành viên của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tham gia một cuộc tập trận tại đảo Abu Musa năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Trước tuyên bố này, IRGC đã chặn hai tàu tại eo biển Hormuz với cáo buộc không hợp tác và tuân thủ chỉ dẫn lưu thông của Tehran. Đặc biệt, IRGC đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan. Truyền thông Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ vào Iran vào sáng sớm cùng ngày. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 5 quả tên lửa đạn đạo của Iran và cuộc tấn công không gây bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào.

Về tình hình thương vong tại Iran, cơ quan y tế Iran cho biết đợt tập kích sáng nay của không quân Mỹ đã khiến 3 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng, 2 em bé bị thương. Thảm kịch xảy ra khi tên lửa Mỹ bắn trúng một ngôi nhà trên đảo Qeshm, tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran. Trước đó, Iran xác nhận hàng loạt địa điểm thuộc khu vực phía Nam nước này, trong đó có đảo Qeshm, đã bị lực lượng Mỹ tập kích.