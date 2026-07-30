English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tiếp tục tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ còn đe dọa

Thứ Năm, 15:25, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay (30/7) tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn đe dọa và gây hấn với Iran. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu hàng cùng hàng nghìn thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư vì xung đột leo thang.

 

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ eo Hormuz sẽ không thể được mở lại, nếu chính quyền Mỹ còn theo đuổi chính sách gây hấn và đe dọa, đồng thời can thiệp vào hoạt động điều hành hàng hải trong khu vực. IRGC khẳng định việc tiếp tục đe dọa và can thiệp sẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

iran tiep tuc tuyen bo khong mo lai eo bien hormuz neu my con de doa hinh anh 1
Các thành viên của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tham gia một cuộc tập trận tại đảo Abu Musa năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Trước tuyên bố này, IRGC đã chặn hai tàu tại eo biển Hormuz với cáo buộc không hợp tác và tuân thủ chỉ dẫn lưu thông của Tehran. Đặc biệt, IRGC đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan. Truyền thông Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ vào Iran vào sáng sớm cùng ngày. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 5 quả tên lửa đạn đạo của Iran và cuộc tấn công không gây bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào.

Về tình hình thương vong tại Iran, cơ quan y tế Iran cho biết đợt tập kích sáng nay của không quân Mỹ đã khiến 3 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng, 2 em bé bị thương. Thảm kịch xảy ra khi tên lửa Mỹ bắn trúng một ngôi nhà trên đảo Qeshm, tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran. Trước đó, Iran xác nhận hàng loạt địa điểm thuộc khu vực phía Nam nước này, trong đó có đảo Qeshm, đã bị lực lượng Mỹ tập kích.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao Iran khởi động lại chiến sự dù Mỹ vẫn ngừng bắn?
Vì sao Iran khởi động lại chiến sự dù Mỹ vẫn ngừng bắn?

VOV.VN - Iran đã chấm dứt những ngày tương đối yên bình ở Trung Đông sau khi lựa chọn phát động một cuộc tấn công mà Mỹ gọi là “bất ngờ” - một sự thay đổi đáng chú ý trong giao tranh giữa hai bên.

Vì sao Iran khởi động lại chiến sự dù Mỹ vẫn ngừng bắn?

Vì sao Iran khởi động lại chiến sự dù Mỹ vẫn ngừng bắn?

VOV.VN - Iran đã chấm dứt những ngày tương đối yên bình ở Trung Đông sau khi lựa chọn phát động một cuộc tấn công mà Mỹ gọi là “bất ngờ” - một sự thay đổi đáng chú ý trong giao tranh giữa hai bên.

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía
Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.

Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh
Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa cho hay,  Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.

Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh

Ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ đánh trả Iran thật mạnh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa cho hay,  Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ