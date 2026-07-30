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CENTCOM hỗ trợ sơ tán 1.000 tàu hàng ra khỏi eo biển Hormuz

Thứ Năm, 05:54, 30/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua (29/7) thông báo, đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.


Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định, cùng với 1.000 tàu hàng, khoảng 500 triệu thùng dâu thô đã được hỗ trợ đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5.

CENTCOM nhấn mạnh, eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không có quyền chỉ định lối đi cho các tàu qua đây để thu phí lưu thông. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cho biết còn bao nhiêu tàu hàng và thủy thủ, vẫn đang bị mắc kẹt tại eo Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran.

centcom ho tro so tan 1.000 tau hang ra khoi eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz, gần khu vực Bandar Abbas, Iran ngày 27/7 - Ảnh: Reuters

Tuần trước, Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp quốc cho biết, còn khoảng 6.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư. Tại thời điểm xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát hồi tháng 3 và 4/2026, có khoảng 2.000 tàu hàng cùng hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.         

Về phía Iran, nước này liên tục tuyên bố chủ quyền và củng cố kiểm soát đối với eo biển Hormuz. Cho đến hôm qua (29/7), giới chức Iran vẫn khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này không bao giờ còn có thể trở về trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.

Bá Thi/VOV-Cairo
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