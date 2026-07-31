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Lượng tàu đi qua eo biển Hormuz tăng nhẹ bất chấp căng thẳng

Thứ Sáu, 06:16, 31/07/2026
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VOV.VN - Lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đang tăng nhẹ trở lại bất chấp căng thẳng. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước chiến tranh, số phương tiện đi qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, vẫn ở mức rất thấp.

Theo dữ liệu do công ty tình báo hàng hải Windward công bố, trong ngày 29/7, có 20 tàu đi qua eo Hormuz, tăng nhẹ so với khoảng 15 tàu của trung bình vài ngày trước đó, dù căng thẳng đang leo thang trở lại. Trong số này có 10 tàu từ vịnh Ba Tư đi ra bên ngoài và 10 tàu đi theo hướng ngược lại. 3/4 số phương tiện, tức 15 tàu, được nhìn thấy xuất hiện trên Hệ thống Nhận diện Tự động (AIS), trong khi 5 tàu còn lại được xếp loại tàu bóng tối, hoặc hoạt động mà không có tín hiệu truyền dẫn thông thường.  

luong tau di qua eo bien hormuz tang nhe bat chap cang thang hinh anh 1
Ảnh minh hoạ (Nguồn: ISNA/AP)

Ngày 29/7 là thời điểm Iran bất ngờ mở lại hoạt động tấn công căn cứ của Mỹ trong khu vực, lần đầu tiên sau gần 1 tuần hai bên dừng giao tranh. Đặc biệt, Tehran đã chặn bắt và tập kích ít nhất 3 tàu dầu tại eo Hormuz với cáo buộc cố tình phớt lờ cảnh báo và không tuân thủ hướng dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Iran khôi phục tấn công tàu hàng tại eo Hormuz, thay vì chỉ ngăn chặn và bắt buộc điều hướng di chuyển như giai đoạn trước.

Dữ liệu về lượng tàu lưu thông trong ngày hôm qua (30/7), chưa được công bố. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nguồn tin, lượng tàu đi qua eo Hormuz trong 24h qua chắc chắn giảm hơn so với ngày trước đó, bởi đây là thời điểm Mỹ và Iran tập kích nhau dữ dội nhất trong hơn 1 tuần qua.

Giai đoạn trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu đi qua eo Hormuz từ cả hai hướng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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