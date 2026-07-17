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Iran tấn công căn cứ của Mỹ ở Syria

Thứ Sáu, 18:15, 17/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào sở chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ tại căn cứ Al-Tanf ở Syria nhằm đáp trả vụ các binh sĩ Iran thiệt mạng tại thành phố Iranshahr trước đó.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết cuộc tấn công đã phá hủy một hệ thống radar cùng nhiều trực thăng của Không quân Mỹ tại căn cứ Al-Tanf. Theo tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào sở chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Syria được thực hiện để trả đũa vụ các binh sĩ Iran bị sát hại ở Iranshahr.

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Các tên lửa do Iran tự sản xuất được trưng bày trong một triển lãm thường trực tại khu vực giải trí ở phía bắc Tehran, Iran. Ảnh: AP

Tuyên bố cũng khẳng định "một số lượng lớn quân nhân Mỹ đã thiệt mạng" trong chiến dịch. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận hoặc xác nhận thông tin này.

Trước đó, ngày 15/7, Không quân Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào một căn cứ quân sự gần thành phố Iranshahr, thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan của Iran. Theo phía Iran, các cuộc không kích khiến ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Theo các thông tin được công bố trước đó, lực lượng liên quân phương Tây do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất việc rút khỏi căn cứ quân sự Al-Tanf ở khu vực Đông Nam Syria, chấm dứt sự hiện diện kéo dài nhiều năm tại khu vực chiến lược này. Toàn bộ binh sĩ và phương tiện chiến đấu đã được điều chuyển sang Jordan.

Căn cứ Al-Tanf nằm tại khu vực tiếp giáp biên giới Syria, Iraq và Jordan. Căn cứ này được liên quân do Mỹ dẫn đầu thiết lập từ năm 2014 nhằm phục vụ chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời kiểm soát tuyến đường chiến lược nối thủ đô Damascus của Syria với thủ đô Baghdad của Iraq.

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Mỹ và Iran cùng dùng thuyết "ngoại giao dựa trên sức mạnh"

VOV.VN - Ngày 16/7, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng lên tiếng bảo vệ cách tiếp cận ngoại giao dựa trên sức mạnh quân sự. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh phe cứng rắn tại Iran gia tăng sức ép đòi Tehran hủy bỏ thỏa thuận với Washington.

Giang Bùi/VOV.VN
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