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Ông Trump: Mỹ đang thắng lớn ở Iran, mọi người sẽ sớm thấy thành quả

Thứ Sáu, 09:04, 17/07/2026
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VOV.VN - Ông Trump tuyên bố Mỹ đang giành được thắng lợi lớn ở Iran trong bối cảnh Washington mở rộng không kích gây sức ép lên Tehran.

Phát biểu trong bài diễn văn trước toàn quốc ngày 16/7 (giờ địa phương), ông Trump nói: “Chúng ta đang thắng lớn ở Iran và các bạn sẽ sớm thấy thành quả của những nỗ lực đó, trong một tương lai rất gần”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng tối 16/7/2026 (theo giờ địa phương). Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ rạng sáng 17/7 (giờ Việt Nam) mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Theo đó, các lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều cây cầu như một phần của chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran nới lỏng việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc Tổng thống Trump cũng khẳng định nước Mỹ hiện “an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và giàu có hơn”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta đang làm rất tốt”.

Nhà Trắng hầu như không công bố trước chi tiết về nội dung bài phát biểu, cho biết Tổng thống Trump vẫn có thể điều chỉnh nội dung cho đến sát thời điểm lên sóng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trước đó tuyên bố bài phát biểu này “sẽ khiến mọi người bất ngờ”.

Trước đó, ông Trump cho biết bài phát biểu sẽ tập trung vào vấn đề bầu cử và an ninh bầu cử.

Một số đài truyền hình lớn của Mỹ như ABC, NBC và CNN không phát sóng trực tiếp bài phát biểu. Trong khi đó, CBS cho biết đã phát một chương trình tin tức đặc biệt trong thời gian ông Trump phát biểu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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