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Mỹ không kích Iran ngày thứ 5, hệ thống phòng không Tehran khai hỏa

Thứ Năm, 11:23, 16/07/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran ngày thứ 5 liên tiếp. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, đây là đợt tập kích mới nhất nhằm mục đích mà Mỹ gọi là bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.

Vẫn theo Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội Mỹ hôm 15/7 đã hoàn thành vòng tấn công thứ hai nhằm vào Iran.

“Lực lượng Mỹ đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Iran, các địa điểm phòng không, năng lực tên lửa và máy bay không người lái (UAV), và các cơ sở theo dõi ven biển để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa các thủy thủ vô tội trên các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz” - CENTCOM (tức Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ) cho biết trong một bài đăng tải trên mạng xã hội X. “CENTCOM đã sử dụng đạn dược chính xác để tập kích các mục tiêu ở nhiều địa điểm, bao gồm cả Bandar Abbas”.

my khong kich iran ngay thu 5, he thong phong khong tehran khai hoa hinh anh 1
Máy bay Mỹ xuất kích từ tàu sân bay để tập kích Iran trước đây. Ảnh: CENTCOM.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Mỹ đã mở một loạt các cuộc tập kích kéo dài 90 phút vào đảo Greater Tunb. CNN đã đưa tin về tầm quan trọng của một số hòn đảo hồi tháng 3, bao gồm cả Greater Tunb, một thành phần được một nhà nghiên cứu gọi là bộ phận trong “tuyến phòng thủ chính” của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran sáng 16/7 đưa tin, tiếng nổ được nghe thấy ở thủ đô Tehran khi hệ thống phòng không được kích hoạt

“Hệ thống phòng không của Tehran đã được kích hoạt để chống lại máy bay trinh sát của đối phương”, hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin.

Một cư dân thủ đô nói với CNN rằng họ bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn vào khoảng 4h sáng (giờ địa phương).

Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở phía Đông và phía Tây thành phố.

CNN trước đó đưa tin rằng theo hai người quen thuộc với vấn đề này, Tổng thống Mỹ Trump đang cân nhắc các lựa chọn để mở rộng chiến dịch quân sự ở Iran.

Các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Iran chủ yếu tập trung vào các tỉnh phía nam, gần eo biển Hormuz hơn.

Ngoài ra, CNN dẫn truyền thông địa phương cho biết, các tiếng nổ cũng được nghe thấy ở một số khu vực trên khắp Iran, bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas và các thành phố phía nam Ahvaz và Chabahar, vào tối muộn ngày 15/7 (giờ địa phương).

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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