Iran tấn công dữ dội vào Israel và các nước vùng Vịnh

Thứ Năm, 17:36, 19/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3, ngày thứ 20 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục phản kháng mạnh mẽ, mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cả Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ.

Truyền thông Israel cho biết, đến trưa 19/3, Iran phát động tổng cộng 8 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Phần lớn tên lửa của Iran là loại mang đạn chùm. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và đánh chặn thành công một số tên lửa của Iran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn gây thiệt hại tại Tel Aviv và một số khu vực khác. Báo cáo về thương vong chưa được công bố.

Tên lửa của Iran phóng vào Tel Aviv. Ảnh: AP

Ngoài Israel, Iran cũng bị cáo buộc tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh. Trong đó, Saudi Arabia thông báo nhà máy lọc dầu Samref tại thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, bị tập kích bằng một máy bay không người lái và gây cháy hồi sáng nay. Tại Kuwait, các máy bay không người lái tấn công 2 nhà máy lọc dầu, trong đó có nhà máy Mina Al-Ahmadi. Tại UAE, một tàu hàng neo đậu gần eo Hormuz, đã bị tập kích bằng vũ khí chưa xác định và bốc cháy.      

Tại Qatar, Bộ Nội vụ nước này cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế thành công các đám cháy tại cơ sở sản xuất khí đốt lớn nhất của Qatar ở khu công nghiệp Ras Laffah. Cơ sở này bị Iran tập kích tối 18/3 và bốc cháy dữ dội. Truyền thông Qatar khẳng định thiệt hại do các vụ cháy gây ra là rất lớn. Chiều 18/3, Iran tuyên bố sẽ tấn công hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh, nhằm đáp trả việc Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr.

Bá Thi/VOV-Cairo
Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 19/3 đã bày tỏ quan điểm chính thức của Bắc Kinh trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào giới chức Iran.

Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran?
VOV.VN - Mỹ và Israel phối hợp cùng tấn công Iran. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài sang tuần thứ 3, hai nước bộc lộ một số khác biệt trong cách nhìn nhận về tiến trình cuộc chiến.

Ông Kent: Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khanenei đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ Joe Kent, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân Iran ở mức độ ôn hòa và đã ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng của ông Trump sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, nhằm phản ứng trước những diễn biến gần đây tại Trung Đông, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào mỏ khí đốt South Pars tại Iran. Tuy nhiên, chỉ một phần tương đối nhỏ của cơ sở này bị ảnh hưởng.

