Ông Kent: Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khanenei đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia của Mỹ, Joe Kent, nói rằng trước khi qua đời, cố Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân của nước này ôn hòa.

“Tôi không phải là người hâm mộ cựu lãnh đạo tối cao, Ali Khamenei, tuy nhiên, ông ấy đã điều tiết chương trình hạt nhân của họ theo hướng ôn hòa. Ông ấy đã ngăn cản họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Joe Kent nói với cựu người dẫn chương trình Fox News và nhà sản xuất podcast có tầm ảnh hưởng Tucker Carlson trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông từ chức.

“Nếu bạn loại bỏ ông ấy, nếu bạn giết ông ấy một cách quyết liệt, người ta sẽ tập hợp xung quanh chế độ đó”, ông Kent nói thêm.

Khi được nhà báo Carlson hỏi liệu Iran có sắp sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, ông Kent trả lời là “Không” và nói thêm rằng chiến lược của Iran là “không hoàn toàn từ bỏ chương trình hạt nhân”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bị liên quân Mỹ - Israel hạ sát trong cuộc tập kích Tehran vào ngày 28/2.

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ cũng cho biết ông đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump trước khi rời khỏi chính quyền. Ông Joe Kent chia sẻ rằng Tổng thống là người “rất tôn trọng” và “rất tử tế” trong cuộc trò chuyện giữa 2 người.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy trước khi rời khỏi chính quyền. Cuộc nói chuyện diễn ra rất tốt. Không phải là cuộc trò chuyện hay nhất từ ​​trước đến nay, nhưng ông ấy đã lắng nghe tôi”, ông Kent cho biết.

CNN trước đó đã đưa tin rằng ông Kent đã gặp Phó Tổng thống JD Vance hôm 16/3, trình bày lý do tại sao ông dự định từ chức vì lo ngại về cuộc chiến ở Iran và trình bày đơn từ chức của mình.

Mặc dù vậy, ông Kent cho biết "rất nhiều người ra quyết định chủ chốt đã không được phép đến và bày tỏ ý kiến" với Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh với Iran.