Ông Kent: Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khanenei đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Thứ Năm, 14:52, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ Joe Kent, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân Iran ở mức độ ôn hòa và đã ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia của Mỹ, Joe Kent, nói rằng trước khi qua đời, cố Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân của nước này ôn hòa.

Ong kent co lanh tu toi cao ali khanenei da ngan iran so huu vu khi hat nhan hinh anh 1
Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: Reuters.

“Tôi không phải là người hâm mộ cựu lãnh đạo tối cao, Ali Khamenei, tuy nhiên, ông ấy đã điều tiết chương trình hạt nhân của họ theo hướng ôn hòa. Ông ấy đã ngăn cản họ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Joe Kent nói với cựu người dẫn chương trình Fox News và nhà sản xuất podcast có tầm ảnh hưởng Tucker Carlson trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ông từ chức.

“Nếu bạn loại bỏ ông ấy, nếu bạn giết ông ấy một cách quyết liệt, người ta sẽ tập hợp xung quanh chế độ đó”, ông Kent nói thêm.

Khi được nhà báo Carlson hỏi liệu Iran có sắp sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, ông Kent trả lời là “Không” và nói thêm rằng chiến lược của Iran là “không hoàn toàn từ bỏ chương trình hạt nhân”.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bị liên quân Mỹ - Israel hạ sát trong cuộc tập kích Tehran vào ngày 28/2.

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ cũng cho biết ông đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump trước khi rời khỏi chính quyền. Ông Joe Kent chia sẻ rằng Tổng thống là người “rất tôn trọng” và “rất tử tế” trong cuộc trò chuyện giữa 2 người.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy trước khi rời khỏi chính quyền. Cuộc nói chuyện diễn ra rất tốt. Không phải là cuộc trò chuyện hay nhất từ ​​trước đến nay, nhưng ông ấy đã lắng nghe tôi”, ông Kent cho biết.

CNN trước đó đã đưa tin rằng ông Kent đã gặp Phó Tổng thống JD Vance hôm 16/3, trình bày lý do tại sao ông dự định từ chức vì lo ngại về cuộc chiến ở Iran và trình bày đơn từ chức của mình.

Mặc dù vậy, ông Kent cho biết "rất nhiều người ra quyết định chủ chốt đã không được phép đến và bày tỏ ý kiến" với Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh với Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Joe Kent chống khủng bố cựu quan chức tình báo Mỹ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân
Tin liên quan

Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 18/3 cho biết quân đội Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

Những điểm đáng chú ý trong phát biểu đầu tiên của tân Lãnh đạo Iran
VOV.VN - Thông điệp đầu tiên từ Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Giáo chủ Mojtaba Khamenei, được đọc trên truyền hình nhà nước Iran hôm nay (12/3), đề cập các vấn đề như Hormuz, láng giềng vùng Vịnh, trục kháng chiến, vụ không kích trường học Iran…

