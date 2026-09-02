English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại 4 nước Trung Đông

Thứ Tư, 10:39, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran đã phát động các cuộc tập kích tên lửa và UAV liên tiếp, tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ tại 4 quốc gia Trung Đông.

Chiến dịch nhằm trả đũa đợt không kích tối 1/9 của quân đội Mỹ vào Iran khiến hàng chục người chết và bị thương.

iran tan cong loat can cu my tai 4 nuoc trung Dong hinh anh 1
Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa đạn đạo và UAV của lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều căn cứ, cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Iraq. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt tập kích tối 1/9 của không quân Mỹ vào một số tỉnh phía Nam Iran, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.   

Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và đánh chặn 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo của Iran. 3 quả còn lại rơi vào các khu vực không có người sinh sống và không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào.

Giới chức Kuwait và Bahrain cũng thông báo hệ thống phòng không hai nước đã đánh chặn các cuộc tấn công tên lửa và UAV xuất phát từ Iran. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra, chưa được công bố.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích nhắm vào các mục quân sự Iran, đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định chiến dịch đánh phá các tài sản liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị rải mìn và các cơ sở thông tin liên lạc.      

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tuần, quân đội Mỹ tấn công Iran với lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Trước đó, đêm 30/8, không quân Mỹ cũng tập kích đảo Larak của Iran, nhắm mục tiêu là 2 bệ phóng rocket rải thủy lôi của Iran. Tehran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan và UAE, đồng thời gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động gây hấn của Washington.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh
Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh

VOV.VN - Đêm 1/9, sau gần 48h dừng giao tranh, lực lượng Mỹ đã tấn công trở lại vào Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực.

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh

VOV.VN - Đêm 1/9, sau gần 48h dừng giao tranh, lực lượng Mỹ đã tấn công trở lại vào Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ Mỹ tại khu vực.

Jordan đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo của Iran
Jordan đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Jordan thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo Iran phóng về lãnh thổ Jordan sáng 2/9. Cuộc tấn công không gây thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

Jordan đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo của Iran

Jordan đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Jordan thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo Iran phóng về lãnh thổ Jordan sáng 2/9. Cuộc tấn công không gây thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

VOV.VN - Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. bv

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

VOV.VN - Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. bv

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ