Jordan đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo của Iran

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Jordan cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 10 tên lửa đạn đạo của Iran. Ba quả còn lại rơi xuống các khu vực không có người sinh sống.

Tên lửa Iran được phóng đi. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hai quan chức Mỹ cho biết không có thiệt hại về người trong cuộc tập kích của Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Jordan sáng cùng ngày. Các quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công.

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phát động chiến dịch tập kích nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực. IRGC cho biết chiến dịch nhằm đáp trả đợt không kích của quân đội Mỹ nhằm vào một loạt mục tiêu tại Iran tối 1/9, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.