Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh

Truyền thông Iran cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động “cuộc tấn công quyết định”, nhắm vào các mục tiêu Mỹ tại khu vực. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt không kích của quân đội Mỹ vào Iran hồi tối qua. Hãng thông tấn Tasnim khẳng định các căn cứ và lợi ích của Mỹ trong khu vực là mục tiêu nhắm đến của tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Cùng lúc, truyền hình nhà nước Jordan đưa tin, còi báo động đã được kích hoạt tại hai tỉnh Mafraq và Aqaba của nước này. Trung tâm quốc gia về ứng phó an ninh và khủng hoảng Jordan đã gửi tin nhắn cảnh báo, hối thúc người dân lập tức tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn trước đòn tập kích của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố.

Trước đó, Iran cáo buộc Mỹ đã tấn công nhiều địa điểm khác nhau tại nước này. Trong số các khu vực bị tập kích có thành phố Ahvaz ở tỉnh Khuzestan, sân bay Jiroft ở tỉnh Kerman, thành phố Khomein ở tỉnh Markazi, khu vực Chabahar và Konarak ở tỉnh Sistan-Baluchistan, khu vực Asaluyeh và một số đảo trên vịnh Ba Tư. Đặc biệt, Tehran cáo buộc Washington tập kích trúng một đám cưới ở khu vực Bandar Kuhestak, thành phố Sirik, tỉnh Hormozgan, khiến hàng chục người chết và bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Trong một thông điệp trên kênh Telegram đêm qua, Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei thề sẽ dạy cho Mỹ bài học không thể quên vì hành vi gây hấn chống người dân Iran