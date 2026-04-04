Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel

Trong số này, 5 cuộc tập kích nhắm vào khu vực phía Bắc Israel, nơi có có nhiều mục tiêu quân sự và kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, báo cáo tổng thể về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra, chưa được công bố.

Tại UAE, quốc gia vùng Vịnh bị Iran tấn công dữ dội nhất kể từ đầu xung đột, truyền thông địa phương cho biết, 1 người Ai Cập thiệt mạng và 4 người nước ngoài khác bị thương trong vụ Iran tập kích cơ sở khí đốt Habshan ở thủ đô Abu Dhabi. 4 người bị thương gồm 2 người Ai Cập và 2 người Pakistan. Cơ sở khí đốt Habshan bị thiệt hại, nhưng chưa rõ mức độ cụ thể.

Liên quan vấn đề đàm phán ngừng bắn, tờ Phố Wall của Mỹ ngày 3/4 cho biết, Qatar đã từ chối đứng ra làm nhà trung gian đàm phán chính giữa Mỹ và Iran. Theo nguồn tin, tuần trước, giới chức Qatar đã thông báo cho chính quyền Mỹ rằng quốc gia vùng Vịnh không có hứng thú với vai trò làm trung gian đàm phán.

Chiến sự leo thang khiến cho các nỗ lực trung gian do Pakistan và một số quốc gia khu vực triển khai thời gian qua, chưa mang lại bất kỳ tiến triển nào. Ngày 30/3 vừa qua, Iran thậm chí bác bỏ tuyên bố của Pakistan về đàm phán, khẳng định rằng không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với Mỹ được tiến hành trong giai đoạn hiện nay.