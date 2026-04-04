Mỹ xác nhận chiến đấu cơ đầu tiên rơi tại Iran, một phi công được giải cứu

Truyền thông Mỹ dẫn tin từ hai quan chức quốc phòng cho biết, vụ việc xảy ra ngày 4/4, song hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin một máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn hạ, đồng thời công bố hình ảnh được cho là hiện trường vụ việc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng hệ thống phòng không tiên tiến để phá hủy máy bay trên bầu trời miền trung Iran.

Theo phía Mỹ, máy bay này có phi hành đoàn tiêu chuẩn gồm hai người, một phi công và một sĩ quan hệ thống vũ khí. Cả hai thành viên phi hành đoàn của chiếc F-15E đều đã nhảy dù thoát hiểm. Quân đội nước Mỹ đã giải cứu được 1 phi công, phi công còn lại hiện đang chưa rõ tình trạng. Một quan chức địa phương tại khu vực tây nam Iran đã kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm phi công và hứa trao thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin.

Tiêm kích F-15E Mỹ. (Ảnh minh họa: USAF)

Phát biểu từ Nhà Trắng cùng ngày, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc. Đây được coi là diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng giữa Mỹ và Iran.

Truyền thông Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Trump đã từ chối cung cấp chi tiết về các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra tại Iran. Ông cũng khẳng định, sự việc tiêm kích đầu tiên của Mỹ bị rơi tại Iran không hề ảnh hưởng đến cuộc đàm phán và cho rằng hiện tại đang trong thời điểm chiến tranh.

Cũng trong ngày 4/4, một máy bay chiến đấu thứ hai của Không quân Mỹ đã bị rơi ở khu vực Vịnh Ba Tư, và phi công duy nhất trên máy bay đã được cứu sống. Máy bay cường kích A-10 Warthog đã rơi gần eo biển Hormuz cùng thời điểm máy bay F-15E bị bắn rơi trên không phận Iran.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh chiến sự leo thang tại Trung Đông. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) từng xác nhận 3 máy bay F-15E của Mỹ bị bắn nhầm bởi lực lượng đồng minh Kuwait trong một sự cố ở giai đoạn đầu xung đột song cả 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn.