Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

Thông báo về vụ hạ sát Bộ trưởng Iran Khatib, Bộ trưởng Israel Katz nói thêm rằng “dự kiến ​​sẽ có những bất ngờ đáng kể trong suốt ngày hôm nay trên mọi mặt trận”, mà không nêu chi tiết.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: AP.

Vụ ám sát ông Khatib được thực hiện sau khi Israel hôm qua tuyên bố loại bỏ quan chức an ninh cấp cao của Iran, Ali Larijani, và người đứng đầu lực lượng dân quân Basij thuộc Vệ binh cách mạng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt ông Khatib vào năm 2022 với cáo buộc Bộ Tình báo Iran “tham gia các hoạt động tấn công mạng chống lại Mỹ và các đồng minh của nước này”.

Trong khi đó, hiện chưa có xác nhận nào từ Iran về cái chết của ông Khatib.

Bộ trưởng Katz cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho phép quân đội bắn hạ bất kỳ quan chức cấp cao nào khác của Iran bị nhắm mục tiêu mà không cần phải xin ý kiến thêm.