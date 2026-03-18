  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

Thứ Tư, 17:48, 18/03/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 18/3 cho biết quân đội Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Thông báo về vụ hạ sát Bộ trưởng Iran Khatib, Bộ trưởng Israel Katz nói thêm rằng “dự kiến ​​sẽ có những bất ngờ đáng kể trong suốt ngày hôm nay trên mọi mặt trận”, mà không nêu chi tiết.

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: AP.

Vụ ám sát ông Khatib được thực hiện sau khi Israel hôm qua tuyên bố loại bỏ quan chức an ninh cấp cao của Iran, Ali Larijani, và người đứng đầu lực lượng dân quân Basij thuộc Vệ binh cách mạng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt ông Khatib vào năm 2022 với cáo buộc Bộ Tình báo Iran “tham gia các hoạt động tấn công mạng chống lại Mỹ và các đồng minh của nước này”.

Trong khi đó, hiện chưa có xác nhận nào từ Iran về cái chết của ông Khatib.

Bộ trưởng Katz cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho phép quân đội bắn hạ bất kỳ quan chức cấp cao nào khác của Iran bị nhắm mục tiêu mà không cần phải xin ý kiến thêm.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP, Reuters
Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran
VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát
VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

